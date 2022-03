Repla Espace Solothurn Die Repla will sich neu im Energiebereich engagieren und den Gemeinden Grundlagen zur Verfügung stellen Die Delegiertenversammlung der Repla Espace Solothurn verlief in Minne. Alle Anträge wurden mit einer grossen Mehrheit genehmigt. Diverse langjährige Vorstandsmitglieder wurden verabschiedet.

Regiomech Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Nach zwei Jahren wurde erstmals wieder eine Delegiertenversammlung der Repla Espace Solothurn vor Ort durchgeführt. Wie gewohnt, fand sie in der Regiomech in Zuchwil statt, der Institution, die durch die Repla und die Repla-Gemeinden getragen wird. Offensichtlich freuten sich viele über die neue Normalität und es mussten zusätzliche Stühle herangeschafft werden, damit alle Platz fanden.

Agglomerationsprogramm abgeschlossen

Jahresberichte und Jahresrechnung wurden ohne Gegenstimmen genehmigt. Das letzte Jahr verlief im gewohnten Rahmen. Erwähnenswert ist sicher, dass die Arbeiten am vierten Agglomerationsprogramm abgeschlossen wurden und dieses nun zur Genehmigung beim Bund liegt. Beinahe abgeschlossen sind auch die Arbeiten an der regionalen Arbeitszonenbewirtschaftung, mit der ein Überblick über alle Arbeitszonen im Kanton möglich wird.

Geschäftsführer Matthias Reitze hob zudem hervor, dass 2021 erstmals 96 Prozent des Sollwertes bei der regionalen Kostenbeteiligung erreicht wurden. Praktisch alle Gemeinden haben ihre Beiträge voll bezahlt.

Im Voranschlag 2022 sind die Investitionen in die bestehenden Projekte enthalten. Diese werden alle mehr oder weniger im bisherigen Modus weitergeführt. Eine Ausnahme ist dabei der Ausschuss Agglomerationsprogramm. Dieser will so früh als möglich mit der Planung der fünften Generation beginnen. Das ist auch im Budget ersichtlich, indem sich der Budgetbetrag mehr als verdoppelt.

Energieplanung erleichtern

Dazu kommt ein neues Projekt, in dem die Repla die Grundlagen für die kommunale Energieplanung für alle Gemeinden bereitstellen will. Damit soll ein Beitrag zur Senkung der fossilen Energieträger geleistet werden.

Mit dem Projekt sollen detaillierte Grundlagendaten bezüglich Energieproduktion und Wärmebedarf in den Gemeinden parzellenscharf bereitgestellt werden. Damit hätten die Gemeinden das Werkzeug, um energetische Synergien und Potenziale für Gebäude und Quartiere zu erkennen.

Nicht alle Gemeinden sind gleich weit

Darauf basierend, könnten die Gemeinden dann ihre Energieplanung im Hinblick auf den Ersatz der fossilen Energieträger entwickeln und beispielsweise auch Synergien mit Nachbargemeinden ausloten. Repla-Präsident Roger Siegenthaler machte klar:

«Dieses Tool ist ein Anfang. Es ist keine Lösung. Jede Gemeinde muss danach selbst entscheiden, was sie machen will. Es gibt Gemeinden, die sind in diesem Bereich schon sehr weit, aber andere haben noch gar nichts.»

Auch der Kanton ist interessiert an der Erhebung dieser Daten und beteiligt sich darum mit 50'000 Franken an den Gesamtkosten von 105'000 Franken. Alle Daten sollen nach der Erfassung auf der Gis-Plattform ersichtlich sein. Der Zugang wird allerdings nur für die Gemeinden, nicht für die Öffentlichkeit, möglich.

Der Voranschlag für 2022 sieht ein Defizit von 45'400 Franken vor. Die Jahresbeiträge bleiben trotzdem unverändert.

Langjährige Vorstandsmitglieder verabschiedet

An der Delegiertenversammlung wurden gleich fünf Vorstandsmitglieder verabschiedet. Bruno Meyer (Etziken) nahm viele Jahre lang Einsitz in der Repla und wird sich auch künftig noch um das Projekt «Rehkitzrettung mit Drohnen» kümmern. Über 20 Jahre setzte sich auch Alex Nussbaumer (Solothurn) in der Repla und in der Regiomech ein. Weiter haben sich Patrick Schlatter (Oberdorf) und Stefan Schluep (Schnottwil) zurückgezogen.

Als Letztes ergriff Hans Ruedi Ingold (Subingen) das Wort. Im Auftrag des Präsidenten versuchte er, das Wirken von Kurt Fluri (Solothurn) in der Repla zusammenzufassen. Über 10'000 Tage war er im Vorstand tätig und habe seine Spuren hinterlassen. Ingold meinte dazu:

«Eigentlich ist es fast unmöglich, ihm und seinem Wirken gerecht zu werden.»

Kurt Fluri wurde zudem ein Humidor – mit Inhalt – überreicht, der extra für ihn in der Regiomech angefertigt wurde. Zwar rauche er zu Hause nie Zigarren, meinte der Beschenkte, aber er freue sich darauf, auch ohne Repla-Diskussionen einfach mal gemeinsam mit Roger Siegenthaler in einer Gartenbeiz eine Zigarre schmauchen zu können.