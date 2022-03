Regionalturnverband Das regionale Turnfest in Subingen ist ausgebucht: Die Anlagen sind komplett ausgelastet Das Turnfest in Subingen wird das Highlight des Jahres des Regionalturnverbandes Solothurn und Umgebung. An der Präsidenten-, Leiter- und Jugendleiterkonferenz wurde über die Organisation des Anlasses informiert.

Fachtest Allround: Ein Bild vom eidgenössischen Turnfest in Aarau. Colin Frei

Die Zeitpläne für das Regionalturnfest in Subingen vom 10. bis 12. Juni waren für die Organisatoren eine Herausforderung. «Wir wurden von Interessenten überlaufen», sagte der technische Leiter Martin Uhlmann an der Präsidenten-, Leiter- und Jugendleiterkonferenz des Regionalturnverbandes Solothurn und Umgebung.

«Vielen Gastvereinen musste abgesagt werden. Die Anlagen sind nun völlig ausgelastet, und es wird nicht möglich sein, bei den Zeitplänen auf individuelle Wünsche der Vereine einzugehen.»

Zudem sei kein Platz für Zelte vorhanden. Die Turnerinnen und Turner hätten aber die Möglichkeit, im Schulhaus zu übernachten.

Bewährtes Programm

Am Freitag werden der Turnwettkampf, Einzelwettkämpfe Leichtathletik und Geräteturnen Jugend stattfinden. Angeboten werden zudem die Teamdisziplinen Gymnastik und Teamaerobic. Obwohl nur wenige Teams gemeldet sind, sollen diese ebenfalls die Möglichkeit erhalten, ihr Können in der Region zu zeigen. Am Samstag folgen die Vereinswettkämpfe Aktive, Frauen/Männer und Seniorinnen/Senioren. Am Sonntag startet die Jugend.

Verbandskonferenz fand erneut digital statt

Die diesjährige Konferenz des Regionalturnverbandes Solothurn und Umgebung wurde wie im letzten Jahr digital durchgeführt. «Ihr habt sehr viel Initiative und Zusammenhalt gezeigt», freute sich Präsident Marc Philippe Röösli, als er die zahlreichen Vereine an der Konferenz begrüsste. Er sei voller Vorfreude auf die kommende Turnsaison.

Trotz digitaler Durchführung konnten viele Fragen geklärt werden. Zudem zeigte eine Umfrage, dass sich die meisten der Teilnehmenden auch in Zukunft eine digitale Version der Konferenz vorstellen könnten.

Dank an die Helferinnen und Helfer

Ein grosses Merci richtete Martin Uhlmann an alle Helferinnen und Helfer des Verbandes, insbesondere an Pascal Schori (technischer Leiter Ressort Vereinsturnen und Wettkampfleiter Regionalturnfest Subingen), Pascal Barrière (Faustball), Patrick Bietenharder (Unihockey), Felix Wirth und Flurin Gasser (Korbball).

Es gebe viele, die oft im Hintergrund arbeiten. Diese seien für den Vorstand, insbesondere für den technischen Leiter eine grosse Unterstützung. Er könne sich gut vorstellen, dass in Zukunft Arbeiten projektbezogen verteilt werden, ohne dass es nötig sein werde, sich längerfristig für ein Amt zu verpflichten.

Neuer technischer Leiter gesucht

Mit einer solchen grossartigen Unterstützung seien auch die Aufgaben des technischen Leiters keine Hexerei, betont Martin Uhlmann, welcher nach langjähriger Tätigkeit sein Amt abgeben wird. Der Verband ist auf der Suche nach einem Nachfolger. «Es wäre ideal, wenn bereits jetzt jemand schnuppern könnte. Der neue technische Leiter kann sein Amt auch selbst gestalten», erklärte Präsident Marc Philippe Röösli.