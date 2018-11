Die Sozialfirma Regiomech plant an ihrem Standort Zuchwil eine Erweiterung. Allerdings: Die eingereichten Pläne gehen um drei Meter höher hinaus als von der geltenden Zonenplanung her erlaubt. Repla-Präsident Roger Siegenthaler warb in der Folge resolut für – eine juristisch problematische – Ausnahmebewilligung.