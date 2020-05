«Raumschiff» ist auf Golfplatz gelandet

Auf die Golfanlage im Limpachtal kehrt Leben zurück. Noch gestern Sonntag galt der vom Bundesrat verordnete Stillstand auch für die Golferinnen und Golfer. Seit heute 6.48 Uhr ist alles wieder anders – wie vor dem Stillstand. Nicht ganz. Beim Parkplatz, dort wo bisher Container standen, die als Garderoben-Provisorium den Golfern dienten, ist eine neue Garderobenanlage entstanden, die es in sich hat.

Das Volumen der Holzkonstruktion ist von aussen schwer fassbar. In der voll verspiegelten Fassade wiederholt sich die Landschaft. «Wir haben aus dem Container-Provisorium etwas Golf-likeres gemacht», sagt der Solothurner Architekt Guido Kummer. Seine fantasievolle Konstruktion, ebenfalls als Provisorium gebaut, lässt den Betrachter staunen. Fertig gestellt wurde das futuristisch verkleidete Gebäude schon am Freitag 13. März. Doch die Anlage musste bereits zwei Tage nach der Eröffnung der neuen Garderobe am 14. März wieder geschlossen werden. «Das war die kürzeste Inbetriebnahme eines Provisoriums», so Kummer und schmunzelt. Dafür seien die Reaktionen der Gäste, aber auch aus der Nachbarschaft auf das neue Provisorium «extrem gut gewesen», erklärt Geschäftsführer Thomas Schmocker.

Neues Provisorium ersetzt das alte

Das spiegelnde «Raumschiff» ersetzt das Container-Provisorium, das die bisherigen Garderoben-Räumlichkeiten im Bauernhaus östlich des Golfrestaurants ersetzte. Das Bauernhaus ist im letzten Sommer am 24. Juli komplett abgebrannt.