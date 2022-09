Projekt «Mudiro» «Ruedi rennt» im Kanton Solothurn – gemeinsam mit Anita Panzer werden Spendengelder gesammelt Die Spendengelder kommen dem Projekt «Mudiro» zugute, für das sich auch Franziska Maurer, Chefärztin Gynäkologie am Bürgerspital, ehrenamtlich einsetzt.

Franziska Mauerer während ihres Einsatzes in Namibia. zvg

Seit Anfang Monat ist Ruedi Frehner, bekannt ist er auch als «Ruedi rennt», unterwegs auf einer Charity-Tour. 26 mal rennt er einen Halbmarathon – jeden Tag in einem anderen Kanton der Schweiz. Auf jeder Etappe wird er von einer Botschafterin oder einem Botschafter begleitet. Sie dürfen bestimmen, für welches wohltätige Projekt Spendengelder gesammelt werden.

Anita Panzer. Simon Kurt

Am 18. September ist Ruedi Frehner im Kanton Solothurn zu Gast. Als Botschafterin unterstützt ihn Anita Panzer. Sie erklärt:

«Ich bin buchstäblich wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Projekt gekommen.»

Tatsächlich kennt man die Feldbrunner Gemeindepräsidentin eher als Wanderleiterin oder Bergsteigerin. Rennen sei nicht so ihre Sache, erklärt sie. Anita Panzer ist aber auch Mitglied im Rotary-Club Solothurn, dessen Präsidentin Jacqueline Wolf ebenfalls mitrennen wird.

Laufen und Spenden ist gefragt

Die Spenden, die in Solothurn gesammelt werden, gehen an das Projekt Mudiro. An diesem ist eine weitere Feldbrunnerin und Rotarierin beteiligt: Franziska Maurer, Chefärztin der Gynäkologie am Bürgerspital Solothurn. Schon zum dritten Mal ist sie momentan in Namibia, wo sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen mithilft, medizinisches Fachpersonal im gynäkologischen Bereich aus- und weiterzubilden.

Nicht ganz ohne Stolz erklärt Anita Panzer:

«Es sind bereits Spenden in der Höhe von 5000 Franken zugesagt. Aber es dürfen noch mehr werden.»

Panzer sucht zudem Läuferinnen und Läufer, die Rudi Frehner, Jacqueline Wolf und sie begleiten. Dabei müsse nicht der gesamte Halbmarathon zurückgelegt werden, Teilstrecken reichen auch. Auch das Tempo sei nicht vorgegeben. Und wer nicht rennen möchte, kann das Bike nehmen.

Der Streckenplan ist unter «Rudi rennt» aufgeschaltet. zvg

Gestartet wird am Sonntag, 18. September, um 10 Uhr beim Campingplatz in Solothurn. die Rennstrecke liegt entlang der Aare und führt über Bellach, Feldbrunnen, und Riedholz ins Attisholzareal. Danach geht es via Luterbach und Zuchwil wieder retour.

Medizinisches Entwicklungsprojekt in Namibia

Seit 2014 führt «Mudiro» im Norden von Namibia entlang des Flusses Kavango medizinische Weiterbildungen für das namibische Gesundheitspersonal durch. Bislang wurden über 22'000 Ausbildungsstunden in den Spitälern und Outreach-Kliniken der Region durchgeführt. Die Arbeit wird ehrenamtlich geleistet. Medizinisches Fachpersonal aus der Schweiz und aus Deutschland reist dabei jeweils für vier bis fünf Wochen nach Namibia.

Im Vordergrund stehen Wissenstransfer und das gegenseitige Lernen. Das Programm ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. «Mudiro» arbeitet mit den lokalen Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtung sowie der Universität und mit dem Gesundheitsministerium in Namibia zusammen.

«Mudiro» kommt zudem auch für die Kosten der Schulungen, der Anreise, Verpflegung und Unterkunft des namibischen medizinischen Personals auf. Ohne Hilfe könnten sie sich die Ausbildung nicht leisten. Ziel der ehrenamtlichen Arbeit ist die bessere Versorgung der Frauen im «African Outreach». Dazu gehört auch Wissen zu den Themen Aufklärung und Hygiene.