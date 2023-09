Probebetrieb Novum bei RBS in Bätterkinden: Erstmals in der Schweiz fährt ein Zug vollautomatisch Auf einem Abschnitt der Zugstrecke zwischen Solothurn und Bern kommt es zu einer Premiere in der Schweiz: In Kürze startet der RBS den Testbetrieb für einen selbst fahrenden Zug. Schon nächstes Jahr könnte dieser streckenweise zum Einsatz kommen.

Es ist das erste Mal in der Schweiz, dass eine Bahn voll automatisiert – ohne Lokführer – eine Strecke fährt. Für die Premiere sorgt der RBS (Regionalverkehr Bern-Solothurn) in Bätterkinden. Start der Testphase ist in der zweiten Oktoberwoche, wie der «Tagesanzeiger »berichtet.

Die RBS testet vollautomatisierte Züge in Bätterkinden. Hier der Bahnhof Biberist. Bild: José R. Martinez

Der RBS will mit der Automatisierung jedoch nicht teures Lokführer-Personal einsparen, wie sie sagt. Ziel sei es, die Verkehrsleistung zu optimieren, mit dem gleichen Bestand an Lokführerinnen und Lokführern.

In Bätterkinden herrschen für den RBS vielmehr spezielle Bedingungen, die eine Automatisierung attraktiv machen: Einzelne Züge müssen hier in ein sogenanntes Wendegleis und wieder zurück in den Bahnhof Bätterkinden fahren. Dabei handelt es sich um eine Leerfahrt – ausser dem Lokführer sind keine Passagiere an Bord.

RBS-Zug Richtung Solothurn im Bahnhof Bern. Bild: Keystone

Premiere in der Schweiz: RBS-Zug holt sich Informationen und fährt selbst

Der RBS hat nun ein System für die Automatisierung entwickelt. Das System mit dem Namen «eCab» holt sich permanent Informationen: über die vorgesehene Strecke, die Stellung der Signale, die Gleisnummer oder den exakten, auf den Meter genauen Standort. Im Oktober startet nun die Testphase im höchsten Automatisierungsgrad. Läuft der Test erfolgreich, soll das System im Jahr 2025 starten.

Parallel zu den Testfahrten hat der RBS beim Bundesamt für Verkehr den Zulassungsprozess für einen Probebetrieb im Jahr 2024 gestartet. Für die Testfahrten selbst ist keine Sonderbewilligung nötig, da stets eine Lokführerin mitfährt.

Einzäunung gewisser Gleisabschnitte nötig

Zuvor wurde abgeklärt, was für den reibungslosen Betrieb nötig ist, etwa weil die Strecke nicht mehr von einem Menschen beobachtet wird. Unter anderem gibt es punktuell Geschwindigkeitskontrollen, einen Warnhinweis für wartende Passagiere oder eine Einzäunung der offenen Gleisabschnitte.

Auch eine Überwachung des Bahnübergangs zwischen dem Bahnhof Bätterkinden und dem Wendegleis ist laut RBS denkbar. Mithilfe eines Umschalters kann das System ein- und ausgeschaltet werden, sodass eine aufgerüstete Zugkomposition auch uneingeschränkt im Normalbetrieb fahren kann.