Spielgruppe Plus ist ein Plus

Die gemeindeeigene Spielgruppe wird von über 90 Prozent der Luterbacher Kinder im Vorschulbereich besucht. Knapp 30 Prozent der Kinder, die die Spielgruppe «Vogunäschtli» besuchen, sprechen aber kein Deutsch. Im aktuellen Schuljahr sind dies 14 von 49 Spielgruppenkindern. Die Schulleitung spricht von einer Herausforderung für die Spielgruppenleiterinnen. Deshalb erfolgte der Antrag, eine zusätzliche Gruppe für fremdsprachige Kinder (Spielgruppe Plus) anbieten zu dürfen. Denn gezielte Sprachförderung im Vorschulbereich sei ein zentraler Grundstein für die weitere Bildung und Sozialisation.

Dies würden Studien belegen. Andererseits werde auch klar belegt, dass die frühe Sprachförderung besonders effektiv ist. In Luterbach seien beste Voraussetzungen vorhanden, fremdsprachige Kinder mit wenig Aufwand zu unterstützen. Hat doch eine der Spielgruppenleiterinnen eine Ausbildung zur Fachfrau Frühe Sprachförderung abgeschlossen. Die Kinder der Spielgruppe Plus erhalten an einem Nachmittag gezielte Sprachförderung und können an einem zweiten Nachmittag in einer gemischten Gruppe mit deutschsprachigen Kameradinnen und Kameraden ihre neu erworbenen Kenntnisse anwenden.

Der Gemeinderat lies sich von der Begründung überzeugen und sprach 5500 Franken pro Jahr für zusätzliche Lohnkosten für die Spielgruppe Plus.