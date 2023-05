Positive Zahlen Luterbach hat im Rechnungsjahr 2022 unerwartet besser abgeschnitten Anstelle eines budgetierten Minus von 1,8 Millionen Franken resultierte in der Gemeinde Luterbach ein satter Überschuss von 1,1 Millionen.

Gemeindehaus Luterbach: Die Gemeindekasse ist voll. Eine Steuersenkung soll diskutiert werden. Bild: ak

«Der Kanton und viele Gemeinden mit positiven Ergebnissen – auch wir – hatten offenbar Mühe, genau zu budgetieren», hielt Luterbachs Finanzressortchef Kurt Hediger im Gemeinderat fest. Er durfte statt eines erwarteten Verlustes im Haushalt 2022 in Höhe von 1,8 Millionen Franken ein Plus von 1,1 Millionen Franken verkünden.

Hediger stellte in Aussicht, dass beim Budgetierungsprozess für das kommende Jahr aber dringend über die Höhe des Steuerfusses diskutiert werden müsste. Gegenwärtig liegt die Anlage in der Gemeinde mit 3680 Einwohnerinnen und Einwohnern bei 125 Prozent.

Finanzverwalter Reto Frischknecht ging auf die Gründe des hohen Überschusses ein, die er mit Minderaufwänden in allen Bereichen bezifferte. Selbst die sonst so kostenträchtigen Aufgabengebiete Soziale Sicherheit (2,8 Millionen; budgetiert 3,2 Millionen) und Bildung mit 7,6 Millionen statt tatsächlicher 7,2 Millionen Franken liegen wie alle übrigen Konten unter dem erwarteten Budgetrahmen.

Starkes Plus bei den Steuereinnahmen

Das erfreuliche Resultat – ertragsseitig in der Höhe von 18,6 Millionen Franken – rundeten die Steuereingänge ab. Mit einem Plus von 1,1 Millionen waren am Fiskalgesamtertrag im Betrag von 13,6 Millionen Franken die natürlichen Personen und mit rund 290’000 Franken die schwierig zu kalkulierenden Sondersteuern beteiligt.

Frischknecht schlug vor, den Ertragsüberschuss von 1,1 Millionen Franken für zusätzliche Abschreibungen einzusetzen. Nur damit könne die zukünftige Verwaltungsrechnung entlastet werden. Investiert wurde 2022 auch etwas weniger als vorgesehen: statt 3,6 Millionen gab Luterbach 2,6 Millionen Franken vor allem für das Schulwesen aus.

Die drei Spezialfinanzierungen verfügen über ein mit 4,8 Millionen Franken hohes Eigenkapital. Zudem schliessen Abwasser und Wasser in der Jahresrechnung mit einem soliden Ertragsüberschuss ab. Nur das Abfallwesen produzierte ein leichtes, gut verkraftbares Minus in den Jahreskosten.

Dank Liegenschaftskäufen ist die gesamte Bilanzsumme der Einwohnergemeinde auf fast 30 Millionen Franken angestiegen. Das Eigenkapital klettert auf über 7 Millionen Franken. Mit seinem einstimmigen Beschluss überwies der Gemeinderat die Jahresrechnung an die Gemeindeversammlung vom 15. Juni.