Positive Aussichten Die Gemeindeversammlung in Feldbrunnen-St. Niklaus bestätigt Budget und Steuerfuss Die 40-köpfige Gemeindeversammlung nickte die Anträge des Gemeinderats ab.

Das Budget 2022 wurde von der Gemeindeversammlung angenommen. Zvg

Gute Aussichten: Finanzressortleiter Urs Schweizer unterstrich beim Auftakt zur Budgetberatung, dass die Rechnung fürs Jahr 2022 mit ihrem vorgesehenen Aufwandüberschuss von 308'000 Franken doch positiv abschliessen werde. Das gebe der Gemeinde noch mehr finanzielle Ressource für nötige Investitionen wie die Sanierung Schulhaus, in die bereits 1,7 Millionen Franken geflossen sind.

Feldbrunnen versuche, die weiteren Arbeiten möglichst ohne zusätzliche Mittelaufnahme zu finanzieren. Diese angestrebte Freiheit von Schulden (aktuell 2,1 Millionen Franken) und Bankverpflichtungen sei eben auch ein Teil der Standortattraktivität der «Marke Feldbrunnen», so Schweizer.

Einstimmig sprachen sich die 40 Versammlungsteilnehmenden für die Beibehaltung der Steuersätze für natürliche Personen mit 72 Prozent, für juristische 62 Prozent aus. Der bisherige «Klassenprimus» im Kanton ist inzwischen um einen Punkt von Kammersrohr unterboten worden.

Die Feldbrunner Erfolgsrechnung 2022 umfasst einen budgetierten Aufwand von 6,39 Millionen und einen Überschuss von 14'842 Franken. Allein 1,44 Millionen Franken zahlt die Gemeinde «solidarisch», wie betont wurde, in den Kantonalen Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) ein. «Wir hoffen, dass diese hohe Abschöpfungsquote, die unseren Handlungsspielraum einschränkt, reduziert werden kann», so der Finanzressortleiter.

Mutig ist Feldbrunnen in der Budgetierung des Fiskalertrags, der in Höhe von rund 5 Millionen Franken etwas höher als in der laufenden Periode erwartet wird. Neue Investitionen sind fürs nächste Jahr nicht vorgesehen, aber die Fortsetzung bereits bewilligter Arbeiten zur Schulhaussanierung im Betrag 796'400 Franken. Das hat jedoch Auswirkungen auf den Selbstfinanzierungsgrad, der 2022 in Beanspruchung eines Kredits kurzfristig auf 39 Prozent absackt, aber bereits 2023 wieder bei 100 Prozent liegen wird. Gut aufgestellt sind alle Spezialfinanzierungen, die Ertragsüberschüsse ausweisen.

Vier Reglemente genehmigt

Finanzverwalterin Susanne Röösli gab einen Überblick über das gesamtrevidierte Abfallreglement mit Gebührenrahmen in neu drei Tarifgruppen, das einstimmig gutgeheissen wurde. Festgelegt wurde, dass künftig auch leere Liegenschaften die Grundgebühr zu zahlen haben.

Ein Stimmbürger regte eine regelmässigere Papier- und Kartonsammlung an. Das mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommene Musikschulreglemet klärt die Subventionshöhe mit 50 Prozent der Kosten bis zu 1500 Franken pro Jahr. Dank Vertrag mit der Musikschule Solothurn kann der Unterricht auch dort besucht werden.

Das nächste, einstimmig verabschiedete Reglement definiert Pflichten und Rechte im Schulärztlichen Dienst, den der Mediziner Michael Gubser in der Gemeinde versieht. Einzig im neuen Regulativ über die Schulzahnpflege gab es drei Voten aus der Versammlung, die sich «mit nur 10 Prozent als Signal an junge Familien» gegen oder für die im Gemeinderat festgelegte Höhe von 20 Prozent des Selbstbehalts für Elternhäuser richtete. 29 Stimmberechtigte unterstützten den Vorschlag des Gemeinderats, während sich 10 der Stimme enthielten und eine Person dagegen war.

Bei ihrem Blick auf erfreuliche und wichtige Themen im örtlichen Dorfleben berichtete Gemeindepräsidentin Anita Panzer von der gerade erreichten «Schallgrenze» von 1000 Einwohnern, die eine neugeborenes Kind der Gemeinde beschert habe.