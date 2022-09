Polizeieinsatz Mann dringt in Obergerlafingen gewaltsam in ein Haus ein und wird dort überwältigt In Obergerlafingen hat sich am Mittwochmorgen, 14. September, ein Mann durch Androhung von Gewalt Zutritt in ein Haus verschafft. Dort konnte er überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Am Mittwoch, 14. September, ging ein vorerst unbekannter Mann um zirka 7.45 Uhr zu einem Wohnhaus in Obergerlafingen. Er klingelte und eine Frau öffnete die Haustür. Daraufhin bedrohte der Mann diese und verschaffte sich so Zutritt in die Liegenschaft.

Dort konnte der eindringende Mann durch die Geschädigte und eine ihr zu Hilfe eilende Person überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, wie die Kapo Solothurn mitteilt. Diese nahm den 55-jährigen Schweizer fest.

Ermittlungen zum Hergang, den Umständen und dem Motiv sind derzeit durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn im Gang. Verletzt wurde niemand. (kps)