Polizei sucht Zeugen SVP-Plakate in mehreren Solothurner Gemeinden beschädigt Unbekannte haben am Donnerstag oder Freitag, 11./12. Januar, in den Gemeinden Zuchwil, Derendingen, Luterbach und Biberist mehrere Wahlplakate der SVP beschädigt oder gestohlen.

Auch in Winznau wurden schon Wahlplakate verschmiert. Bild: Bruno Kissling

(aib) Vandalen haben sich vor dem Wochenende an rund 50 Wahlplakaten der SVP in den Gemeinden Zuchwil, Derendingen, Luterbach und Biberist ausgetobt – wie zuletzt auch schon in Niederamt. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit. Die Plakate wurden beschädigt oder entwendet. Dabei sei ein Sachschaden in der Höhe von 1'000 und 1'500 Franken entstanden.

Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen zur unbekannten Täterschaft aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen.