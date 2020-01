Polizei stoppt das Fällen der Blutbuche neben der Kirche

Sie prägt das Bild im Zentrum von Messen. Direkt neben der frühmittelalterlichen Kirche, die 1480 erbaut wurde, steht seit Jahrzehnten eine grosse Blutbuche. Gestern sollte sie gefällt werden. Kurz vor dem Mittag wurde die Aktion durch die Polizei, in Absprache mit dem Kreisbauamt I, gestoppt. Der Grund: Es fehlte die Bewilligung, welche für das Belegen einer Kantonsstrasse erforderlich ist.

Der Mediendienst der Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage, dass die Fällaktion abgebrochen wurde. Laut Auskunft des Mediendienstes wurde die Polizei von Einwohnern avisiert. Als die Patrouille dann vor Ort war, stellte sie fest, dass die nötigen Bewilligungen fehlen und es bestanden grosse Defizite, was die Verkehrssicherheit anbelangt. Laut Polizei wurde der Verkehr durch nicht ausgebildete und im Kanton Solothurn zugelassene Personen geregelt. Die „Umleitung“ erfolgte über den Vorplatz, nahe dem Eingangsbereich, der Denner-Filiale. Daher wurde, in Absprache mit dem Kreisbauamt I, der Stopp ausgesprochen. «Den Antrag für die Arealbelegung kann online beim Kreisbauamt heruntergeladen und anschliessend ausgefüllt eingereicht werden», erklärt Mediensprecher Thomas Kummer. Gerade auf einer Strasse, die wie diejenige in Messen, stark befahren sei und auf der auch noch der Bus verkehre, sei es üblich, dass die Situation mit den involvierten Stellen zuerst vor Ort angesehen und das Vorgehen gemeinsam besprochen werde. Die Fällaktion kann voraussichtlich morgen Donnerstag, nach erfolgtem Augenschein, zu Ende gebracht werden.

Kirchgemeindepräsident Ernst Marti wollte sich auf Nachfrage nicht zum Vorfall äussern.