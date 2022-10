Phänomen in der Sonne Bellach hat ein goldenes Ei – mindestens noch für einige Wochen Noch leuchtet die Fassade aus Holzschindeln in der Sonne und blendet einen fast. Aber schon in ein paar Monaten wird sie sich verfärben.

Golden glitzert die Fassade in der Nachmittagssonne. Rahel Meier

Manch eine oder einer hat sich in den letzten Wochen bei der Durchfahrt mit dem Zug oder dem Auto am westlichen Ende von Bellach die Augen gerieben. Golden glitzerte es – je nach Tageszeit und Perspektive aus der man hinsah – in der Sonne.

Bei näherem Hinsehen entdeckte man dann zwei Häuser, die auch noch eine eher spezielle Form haben. Beinahe wie eines der goldenen Eier aus dem Märchen.

Aus anderer Perspektive ist die Farbe schon viel weniger spektakulär. Rahel Meier

Die beiden Mehrfamilienhäuser gehören zur Überbauung Witi, die von SSM Architekten Solothurn realisiert wurde. Das erste Gebäude wurde im August bezogen, das zweite ist jetzt fertiggestellt worden.

Die Fassade der beiden Mehrfamilienhäuser ist mit Holzschindeln aus Weisstanne aus dem Emmental verkleidet. Laut Architekt Jürg Stäuble werden die Schindeln mit der Zeit die jetzige hellbeige-goldene Farbe verlieren und sich in Richtung Grauton verfärben. Bereits jetzt ist gut ersichtlich, dass das ein paar Monate ältere der beiden Häuser viel weniger golden leuchtet in der Sonne.

Die Dachform habe zudem nichts mit einem Ei zu tun. Es sei eher einem Zelt nachempfunden. Die Form der Gebäude soll an das alte Bauernhaus und die grosse Scheune, die vorher dort standen, erinnern.