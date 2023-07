Party in Aeschi Würste brutzeln neben wummernden Bässen: 3500 Menschen kamen an die 24. Burghofnacht – das sind die besten Bilder Am Samstag fand die 24. Burghofnacht in Aeschi statt. 3500 Menschen liessen sich das Fest von kurzen Regengüssen nicht vermiesen. Die Stimmung auf dem ganzen Areal sei gut und friedlich gewesen, so die Organisierenden.

Sie feiern an der Burghofnacht 2023. Bild: Patrick Lüthy

Vergangenen Samstag fand in Aeschi zum 24. Mal die Burghofnacht statt: mit Partyzelt, Techno-Schuppen und der Hauptbühne beim Katzenschopf.

Fabienne Klarer, 27-jährig, ist extra aus dem Baselland nach Burgäschi gereist, um hier zu feiern: «Die Burghofnacht ist einzigartig», sagt sie. Sie sei schon mehrmals hier gewesen. Von der Musik her habe es für alle etwas und sie kenne Leute hier, mit denen sie feiern kann.

Auch ihre Kollegin Martina Husistein, 26-jährig, ist jetzt von Buochs angereist, um im idyllischen Burgäschi zu feiern. Husistein stammt ursprünglich aus dem Berner Jura. Sie hat in Deitingen eine Lehre gemacht und kennt daher die Region. Auch sie will hier Bekannte treffen und gemeinsam eine gute, friedliche Zeit haben.

Das Areal der 24. Burghofnacht. Bild: zvg

Zum ersten Mal dabei sind die 18-jährige Julia Pfister aus Recherswil und ihr 20-jähriger Kollege Kevin Salzmann aus Selzach. Er habe sein Ticket von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen und schon viel gehört von diesem Event. Der Abend ist zwar noch jung, aber die beiden sind sich einig, dass die Stimmung schon jetzt gut ist. Die farbigen Lichter und die Dekoration allgemein gefällt ihnen. Auch vom Essen und Trinken her habe man wohl Gutes zu erwarten.

Unterdessen sind immer mehr Leute, mehrheitlich junge, auf das grosse Gelände geströmt. Der riesige Parkplatz neben dem Hof der Familie Aeschlimann füllt sich. Auch ein Regenguss scheint die Leute nicht zu stören.

Gute Stimmung an der 24. Burghofnacht. Bild: Patrick Lüthy

Die Bässe der Band «Echo» wummern und an der Säuli-Bar versammeln sich ein paar Jungs in pinken Tüllröcken, die zu Fuss von Aeschi her der Strasse entlang kamen. Am Horizont wälzen sich dunkle Regenwolken heran, in der Ferne beginnt es zu blitzen. Auch die Feuer lodern, die Würste brutzeln.

Angie Kaufmann vom OK der Burghofnacht, dem Volleyballclub Aeschi, ist mit dem Vorverkauf zufrieden. Wir treffen sie beim Technoschuppen. Am Ende der Nacht seien insgesamt 3500 Tickets verkauft worden. Die Stimmung auf dem ganzen Areal sei gut und friedlich gewesen, so Kaufmann.

Die jetzige und die zukünftige OK-Präsidentin der Burghofnacht: Angie Kaufmann und Julie Ris. Bild: Patrick Lüthy

Auch die zukünftige OK-Präsidentin Julie Ris, die das Jubiläum, die 25. Burghofnacht 2024, managen wird, ist dabei. Geregnet hat es um 22 Uhr zwar nochmals, was vielleicht einige Unentschlossene vom Besuch abgehalten habe, mutmasst Kaufmann.

Die 24. Burghofnacht in der Nähe des Burgäschisees ist trotz etwas Regen rundum gelungen. Der Präsident des Volleyballclubs, Noeh Wieland, sagt, man habe bis jetzt immer Wetterglück gehabt. Die Burghofnacht gehöre einfach dazu zum VBC, sei ein Teil davon: «Von uns, für uns, mit uns.» Und Sina Johnsen, die das Sponsoring macht, sagt, man lerne so den Verein noch anders kennen.