«P9» will gemeinsam mit den Gästen das Beste aus der Situation machen

Auch das «P9», das vor zwei Jahren auf dem Areal der Papierfabrik seinen Betrieb aufgenommen hat, hat seine Tore wieder geöffnet. Viele der Anlässe, die im Frühling abgesagt wurden, konnten auf den Herbst geschoben werden. «Das Programm stand deshalb schon bald.» Nachdem das Schutzkonzept beim Kanton eingereicht und bewilligt wurde, startete man mit einem Daydance-Event am 1. August.

Ein nächstes Konzert folgte Mitte September. «Wir hatten knapp 100 Leute hier in der Halle. Die Stimmung war gut, die Gäste haben von sich aus genug Abstand gehalten», erklären Andre und Thomas Burkhalter, die hinter dem «P9» stehen. Eine Kontrolle durch die kantonalen Behörden bestand der Betrieb ebenfalls.

Alle Auflagen können eingehalten werden

In normalen Zeiten fasst das «P9» 1000 Personen. Wegen der Vorgaben des Kantons müssen zurzeit an Anlässen aber Sektoren eingerichtet werden, in denen jeweils nur 100 Personen Einlass finden. «Dank unserer grossen Location und den Gegebenheiten können wir alle Auflagen strikte einhalten. Wir können drei Sektoren einrichten. Drei Zugänge sind auch da.» Die Verantwortlichen des «P9» arbeiten an einem Schutzkonzept, das ohne Masken auskommt.

Zurzeit müssen die Besucher aber noch eine Maske mitbringen. Denn auf dem Zugangsweg zu den Sektoren, dem Weg zu den sanitären Anlagen und in den sanitären Anlagen selbst, mischen sich die Besucher, weshalb dort Maskenpflicht gilt. Beim Eingang kann der Sektor, in dem man den Abend verbringen möchte frei gewählt werden, solange es genügend Platz hat. Im Sektor darf die Maske abgelegt werden.

Personalaufwand steigt

Im «P9» wäre es einfacher, mit zwei Sektoren, zwei Zugängen und zwei Barbereichen zu arbeiten. «Je mehr Sektoren wir haben, desto mehr Personal brauchen wir. Da stellt sich schnell die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Schon jetzt ist es schwierig, einen Anlass kostendeckend durchzuführen.» Nicht ganz einfach sei es zudem, den Überblick über die Sektoren zu behalten. Je später der Abend, desto eher würden die Gäste versuchen, den Sektor zu wechseln, weil sie dort Kollegen gesichtet hätten.

Zudem ändere sich das Programm zurzeit immer noch fast täglich. 32 Anlässe wurden bisher abgesagt. Nicht nur Anlässe, die das «P9» selbst durchführen wollte. Auch Privatfeste oder Anlässe, für die das «P9» Miete bekommen hätte. Weil bis Ende September die 300-Grenze galt und die Behörden erst relativ spät kommunizierten, wie es ab Oktober weitergeht, musste der geplante Anlass am ersten Oktober-Wochenende ebenfalls verschoben werden.