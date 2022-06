Ortsplanungsrevision Erste gemeinsame Ortsplanung: Aeschi darf definitiv Land einzonen und will darauf Seniorenwohnungen bauen 15 Monate nach dem Einreichen der Unterlagen ist die Ortsplanung Aeschi vom Regierungsrat genehmigt worden. Eine Beschwerde gegen die Planung wurde gleichzeitig abgewiesen.

In der Längmatt sollen altersgerechte Wohnungen entstehen. Hanspeter Bärtschi

Zum ersten Mal gibt es nach der Fusion im Jahr 2012 eine gemeinsame Ortsplanung für die ehemals eigenständigen Einwohnergemeinden Aeschi und Steinhof. Mit der neuen Ortsplanung wird die Möglichkeit der Siedlungsentwicklung nach innen verbessert. So werden im Zonenreglement minimale Überbauungsziffern eingeführt und die Zonen neu so definiert, dass eine höhere bauliche Dichte möglich wird und in einigen Zonen neu auch Mehrfamilienhäuser zugelassen werden.

Dabei wird klar unterschieden zwischen den drei Ortsteilen. Die Entwicklung der Gemeinde soll sich hauptsächlich im Ortsteil Aeschi abspielen. In den Ortsteilen Burgäschi und Steinhof wird abgesehen von minimalen Überbauungsziffern auf Verdichtungsmassnahmen verzichtet.

Zwei Einzonungen im Ortsteil Aeschi

In Aeschi wird zudem die Einzonung zweier Reservezonen genehmigt. Die Einzonung Längmatt wird als Einzonung von kantonaler Bedeutung betrachtet. Das Grundstück das eingezont wird, ist 1,03 Hektaren gross und gehört der Gemeinde. Die Gemeinde beabsichtigt, auf dem Grundstück eine Bebauung mit altersfreundlichen Wohnungen zu realisieren.

Reaktion des Gemeindepräsidenten Gestaltungsplanpflicht Gemeindepräsident Stefan Berger ist froh, dass die Ortsplanungsrevision nun genehmigt ist. Man habe mehrmals im Amt für Raumplanung nachgefragt und versucht Druck aufzusetzen, damit es etwas schneller geht. Berger weiss, dass auch Grundstückseigentümer im Dorf auf die Genehmigung gewartet haben. Es seien einige Projekte aufgegleist und es sei anzunehmen, dass schon bald Baugesuche folgen würden. Die Gemeinde selbst hat ebenfalls abgewartet, bis die Ortsplanung genehmigt wurde, um mit der Planung der Überbauung in der Längmatt zu beginnen. In den Grundzügen sei ja definiert, was dort entstehen soll. Zudem sei das Gebiet mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Nach den Sommerferien dürfte das Thema laut Berger angepackt werden. Die Bevölkerung werde sicher mitwirken können. Berger stellt sich zudem vor, dass die Planung eng vom Amt für Raumplanung begleitet wird, «damit wir gemeinsam schneller zum Ziel kommen.»

Mit diesem Angebot werde, so ist im Regierungsratsbeschluss nachzulesen, ein Beitrag zum Generationenwechsel in bestehenden Einfamilienhäusern und damit zur Innenentwicklung im ländlichen Raum geleistet. Zur Sicherung der beabsichtigten Nutzung sowie einer angemessenen Qualität und Dichte wird die Parzelle mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt.

Spezialfall und Reservezonen

Bei der Einzonung Stöckermatt, einem Grundstück in der Grösse von 665 Quadratmetern handelt es sich um einen Spezialfall. Die Parzelle ist eine Baulücke und grenzt östlich und westlich an die Bauzone an. Es handelt sich um eine Einzonung von untergeordneter Bedeutung. Eine unterschriebene Bauverpflichtung liegt zudem bereits vor.

Die Reservezone Burchacker (0,38 Hektaren) wird beibehalten. Die Reservezonen Neumatt (0,49 Hektaren) und Haldenacker (0,17 Hektaren) werden der Landwirtschaftszone zugeordnet. Auszonungen werden keine vorgenommen.

Wildtierkorridor wichtiger als allfällige spätere Nutzung

Die Dokumente zur Ortsplanung Aeschi lagen im November 2020 öffentlich auf. Es gingen neun Einsprachen dagegen ein. Diese wurden durch den Gemeinderat beraten und entschieden. Eine Partei hat danach Beschwerde beim Regierungsrat erhoben.

Bei der Beschwerde geht es um ein Grundstück, das an der Bolkenstrasse liegt und bis zur Grenze der Nachbargemeinde geht. Das Grundstück liegt in der Landwirtschaftszone und soll neu teilweise mit der kommunalen Landschaftsschutzzone überlagert werden. Der Grund dafür ist, dass ein Wildtierkorridor über das Grundstück führt.

Damit würden die Nutzungsmöglichkeiten künftig eingeschränkt, argumentiert der Beschwerdeführer. Ebenso sein Eigentumsrecht und seine Wirtschaftsfreiheit. Als Viehhändler sei er darauf angewiesen, dass auf diesem Grundstück Bauten und Anlagen zur Haltung von Tieren erstellt werden könnten.

Gemeinde kam dem Beschwerdeführer bereits entgegen

Die Gemeinde Aeschi machte in ihrer Antwort zur Beschwerde geltend, dass die kommunale Landschaftsschutzzone aufgrund der Beschwerde bereites um rund 100 Meter in Richtung Norden reduziert worden sei. Der Wildtierkorridor zwischen Aeschi, Etziken und Bolken sei im kantonalen Richtplan aufgeführt. Er funktioniere heute nur eingeschränkt und die Gemeinden seien gemäss Richtplan dazu verpflichtet, eingeschränkte Wildtierkorridore ökologisch aufzuwerten.

Deshalb seien die Grundstücke auf der Anhöhe in Richtung Bolken in die kommunalen Landschaftsschutzzone überführt worden. Die Überlagerung mit der kommunalen Landschaftsschutzzone schränke die landwirtschaftliche Nutzung und Bewirtschaftung dieser Fläche und somit die Eigentumsrechte des Beschwerdeführers zudem in keiner Weise ein.

Öffentliches Interesse ist höher zu gewichten

Das Amt für Raumplanung und der Regierungsrat stützen den Entschied des Gemeinderates und lehnen die Beschwerde ab. Die Gemeinde komme mit der Festsetzung der kommunalen Landschaftsschutzzone dem Auftrag des Richtplans nach. Damit würden keine neuen Tatsachen geschaffen, sondern nur die bereits vorbestehenden Schutzbestimmungen umgesetzt.

So ist im Regierungsratsbeschluss nachzulesen: «Das Interesse an der Freihaltung und vor allem auch an der Verhinderung der weiteren Verbauung des bereits beeinträchtigten Wildtierkorridors und das Interesse am Landschaftsschutz durch die kommunale Landschaftsschutzzone sind laut den kantonalen Behörden höher zu gewichten als das nicht näher konkretisierte Interesse an einer zukünftig möglichen und damit hypothetischen Auslagerung eines bereits bestehenden und funktionierenden Betriebes.»