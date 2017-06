Die Erarbeitung der neuen Ortsplanung und der Teilzonen- und Gestaltungsplan «Delta-Areal» sind eng miteinander verknüpft. Der Gemeinderat Langendorf gab am Montagabend beide Planungen frei zur öffentlichen Auflage. Diese soll gleichzeitig erfolgen und es sind zwei Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung geplant, an der sowohl Fachleute für die Ortsplanung als auch die Planer des Delta-Areals anwesend sein sollen.

«Als wir mit der Erarbeitung der Ortsplanung begannen, wussten die Eigentümer des Delta-Areals noch nicht so richtig, was sie mit dem Gelände anfangen wollen», rekapitulierte Rudolf Eng (Präsident Planungskommission). Erst im Frühling 2014 kam dann Bewegung in die Planung und im Oktober 2015 lag ein erster Entwurf für die neue Nutzung des ehemaligen Industrieareals auf dem Tisch. 2016 ging die Planung dann in die öffentliche Mitwirkung und in die Vorprüfung beim Kanton. «Danach gab es nur wenig wesentliche Änderungen», so Eng.

Eine allerdings fügte er noch an: Statt einer Wohnzone wird neu eine Mischzone definiert. In der zweiten Vorprüfung folgten dann weitere Änderungen, die von den kantonalen Behörden gewünscht wurden. Am wichtigsten für die Gemeinde ist dabei sicher die Frage der Erschliessungsanlagen.