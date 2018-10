Ein Geschäft in einem Dorf zu führen, abseits von Fussgängerfrequenzen einer Stadt, braucht Mut und … Ja, was braucht es noch? Wir haben uns umgeschaut und einige erfolgreiche und innovative Geschäfte gefunden, die auch mal einen Städter zu einem Landausflug verlocken. Was ist das Erfolgsrezept der Betreiber dieser Läden? Wir haben nachgefragt.

Seit acht Jahren bietet sie an der Hauptstrasse 63 ihr Sortiment an Wolle und Spezialgarnen an. Dazu zählen etwa herrlich weiche Naturfasern aus der Unterwolle von Kaschmirziegen, vom Merino-Schaf und vom südamerikanischen Alpaka. «Sensationelle Eigenschaften besitzt auch Hanfgarn, das in seiner griffigen Körnung hautsympathisch ist», berichtet die Atelier-Eigentümerin von diesem neuen Produkt, das sich in Kürze schon einen Platz bei den hiesigen «Lismer»-Fans erobert hat.

Sybille Sommer bietet Woll-Materialien in allen Farben und Garnstärken an, die übersichtlich geordnet in Regalfächern lagern. Der Blick bleibt aber an ihr selbst haften, denn sie trägt einen Pullover aus Seidengarn mit auffälligem Muster. «Seide hat wunderbare Trageeigenschaften: kühlt im Sommer und wärmt im Winter.»

Stolz auf eigene Ideen