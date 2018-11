Schwester Bettina Schuwey hat nach elf Jahren Imkertätigkeit im Bienenzüchterverein Solothurn-Wasseramt erstmals Honig zur Prämierung an den Partnerverein in Slowenien geschickt und gleich zwei Auszeichnungen bekommen. Die Ingenbohler Schwester erzählt, wie sie im Elisabethenheim zu den Bienen gekommen ist und was ihr die Aufgabe bedeutet, die ihr die Gemeinschaft übertragen hat.

Das Bienenhaus war einst für Ordensgemeinschaften ein wichtiger Wirtschaftszweig. Aufgrund der Überalterung haben viele die Imkerei inzwischen aufgegeben oder auswärts verpachtet. Im Elisabethenheim auf dem Hinterbleichenberg werden die Bienen noch immer von einer Ordensfrau gepflegt. Über 300 Kilogramm Blütenhonig habe sie von ihren 20 Völkern heuer ernten können, freut sich Schwester Bettina.

«Die Kolleginnen und Kollegen im Bienenzüchterverein haben mich ermutigt, an der Prämierung in Semic teilzunehmen, und da habe ich gedacht, ich könnte das in der Kategorie Blütenhonig probieren. So habe ich je ein Glas des Mai- und Junihonigs in die Sammelsendung in die Provinz Bela Krajina gegeben», erzählt die Ordensschwester. Das Ergebnis: Gold für den Junihonig und Silber für den Maihonig. «Wenn überhaupt, dann hätte ich die Auszeichnung umgekehrt erwartet», sagt sie schmunzelnd.

Drei bis vier Stunden täglich

Schwester Bettina hat die Imkerei im Herbst 2007 von Schwester Cyrina übernommen, welche im Elisabethenheim über 30 Jahre zu den Bienen geschaut hatte. Schwester Bettina stand vor der Pensionierung als Sonderschullehrerin im Grenchner «Bachtelen», als sie einmal Interesse an der Imkertätigkeit äusserte. «Schwester Cyrina hat mich beim Wort genommen, und da habe ich nach der Pensionierung im Wallierhof den Imkerkurs gemacht.»