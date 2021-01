Orchideen verschönern den Corona-Alltag

Orchideen sind eine faszinierende Pflanzengruppe. Die Farben- und Formenvielfalt ihrer Blüten lässt nicht nur die Herzen von Pflanzenfans höher schlagen. Im Wyss Gartenhaus gibt es jetzt über 100 verschiedene Orchideensorten zu bestaunen. Ihr bescheidenes Blattwerk lässt nicht auf die Kunstwerke von Blüten in filigranen Formen in leuchtenden Farben schliessen. Schon die bekannten Orchideen wie die Schmetterlingsorchidee lässt den Betrachter staunen. Doch daneben gibt es eine riesige Fülle and noch aussergewöhnlicheren Blütenfarben und Formen. Neben den beliebten Schmetterlingsorchideen (Phalaenopsis) sind auch der Frauenschuh und viele botanische Raritäten wie Cambria, Vanda, Cattleya, Dendrobium und viele mehr zu bestaunen. Die Ausstellung läuft bis zum 6. März.