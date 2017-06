Nach dem Anschlag in Manchester stocken auch die hiesigen Konzerthallen und Festivalbetreiber ihre Sicherheitsvorkehrungen auf. So kurzfristig wie beim Guns n' Roses Konzert im Zürcher Letzigrund werden aber die Solothurner Festivalveranstalter ihre Sicherheitsvorkehrungen nicht ändern können. Hier ist man etwas gelassener: Die Openairs in Etziken und Kestenholz werden in Sache Sicherheit zwar gründlicher vorgehen, aber grosse Veränderungen im Sicherheitskonzept gibt es nicht.