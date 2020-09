Offen für alle Formen: Sie lebt als Nicht-Bäuerin auf dem Zieglerhof

«In einer Ehe reicht die Bezahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für die mitarbeitende Partnerin als absolutes Minimum, weil das Erwirtschaftete im Trennungsfall – ausser bei der Gütertrennung – geteilt wird», so Sandra Contzen von der Berner Fachhochschule, die zum Thema «Frauen in der Landwirtschaft» forscht. Anders im Konkubinat: «In diesen Fällen sollte die Partner/in nicht nur sozialversichert, sondern auch entlöhnt werden, im besten Fall auch dann, wenn sie oder er ‹nur› für die Familienarbeit zuständig ist.» Dazu sollte ein Arbeitsvertrag oder eine Entschädigungsvereinbarung erstellt werden. Ohne Entlöhnung und ohne Vertrag würde die Partner*in im Trennungsfall leer ausgehen, ergänzt Contzen.

Eine Entschädigungsvereinbarung kann separat oder als Teil eines Konkubinatsvertrags erstellt werden. Damit hält ein unverheiratetes Paar seine Abmachungen betreffend Wohnen, gemeinsame Anschaffungen, Beistandspflicht oder Auflösung des Konkubinats verbindlich fest. Ergänzend für den Todesfall sind ein Testament oder ein Erbvertrag.

Die soziale, gesellschaftliche und rechtliche Situation der Frauen in der Landwirtschaft wird aktuell vermehrt diskutiert. 2011 fand die erste Tagung zum Thema in Bern statt, mit 150 Teilnehmenden aus Politik, Wissenschaft und Praxis. Am 14. November 2012 reichte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates WAK-SR die Motion «Frauen in der Landwirtschaft» ein und beauftragte den Bundesrat, für die ökonomische, soziale und rechtliche Absicherung der in der Landwirtschaft tätigen Frauen zu sorgen. Mit der Zusatzerhebung der landwirtschaftlichen Betriebszählung von 2013 kam der Bundesrat der Forderung nach und schuf damit Grundlagen für politische Massnahmen, die unter anderem in der bevorstehenden Reform Agrarpolitik22+ Eingang finden sollen.

Gleichstellung soll sichergestellt werden

Damit will man die in der Bundesverfassung verankerte Gleichstellung von Mann und Frau auch in der Landwirtschaft sicherstellen. So sollen die Direktzahlungen beispielsweise zukünftig an die Auflage gebunden werden, die Sozialversicherungsbeiträge der auf dem Hof mitarbeitenden Partnerin einzuzahlen. Eine Massnahme, um wenigstens die soziale Absicherung der mitarbeitenden Personen zu garantieren.

Der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV, der sich seit 1932 aktiv für die Frauen und Familien, die im ländlichen Raum wohnen, einsetzt, stützt diese Forderung. «Die Hauptaufgabe des Verbandes ist es, die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse seiner rund 58000 Mitglieder zu vertreten und zu stärken», so Präsidentin Anne Challandes, und weiter: «Der SBLV wird alles unternehmen, um die Ziele zu erreichen, die zur Verbesserung der sozialen Absicherung und der Situation der Partner*in auf den landwirtschaftlichen Betrieben festgelegt wurden.» (vs)