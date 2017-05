Positiv präsentiert sich die Umsatzzahl. Diese lag 2016 mit 35,7 Millionen Franken um 6,7 Prozent höher als im Vorjahr. Der Jahresgewinn liegt bei 4,7 Millionen Franken – kaum vergleichbar mit dem Vorjahr, in dem ein ausserordentlicher Rabatt an die Kunden ausbezahlt worden war. Die finanzielle Entwicklung der Elektra sei erfreulich, obwohl die Transformation zur zukunftsweisenden Energiedienstleisterin mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist.

Intelligentes Stromnetz

Das gute Geschäftsergebnis dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Elektra in den kommenden Jahren weiter gefordert sein werde. Die Zeiten als reine Stromversorgerin seien vorbei. Die Elektra will noch effizienter werden und wird darum in den Netzausbau und in die Informatik investieren. Durch das 2016 gestartete «Smart grid compass»-Projekt soll auch das Elektra-Stromnetz schrittweise intelligenter werden.

«Die Elektra wird an der digitalen Transformation weiter teilhaben – das fordern der Markt und unser Anspruch, eine ganzheitlich denkende Energiedienstleisterin zu sein», sagt Elektra-Direktor Andreas Zimmermann. (uby/mgt)