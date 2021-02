Oekingen Abstimmungsbeschwerde gegen Fusionsentscheid beim Verwaltungsgericht eingereicht Schon am letzten Sonntag haben die Präsidenten der Einwohner- und der Bürgergemeinde vermutet, dass ein Beschwerde gegen das Abstimmungsresultat eingereicht wird. Sie hatten recht.

Am letzten Sonntag wurde in Oekingen darüber abgestimmt, ob die Bürger- und die Einwohnergemeinde zu einer Einheitsgemeinde fusionieren sollen. In der Einwohnergemeinde wurde der Fusion deutlich zugestimmt. In der Bürgergemeinde war das Resultat knapp. 46 Ja standen 44 Nein gegenüber.

Thomas Schaad (Gerichtsschreiber Verwaltungsgericht Solothurn), bestätigt auf Anfrage, dass eine Beschwerde gegen das Abstimmungsresultat in Oekingen eingereicht wurde. Über den Inhalt der Beschwerde darf er keine Aussage machen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Beschwerde sich gegen das knappe Resultat in der Bürgergemeinde richtet.

Ohne Kostenvorschuss kein Verfahren

Für Wahlen und Abstimmungen ist die Staatskanzlei Solothurn zuständig. Sie schaltet sich dann ein, wenn Unregelmässigkeiten gemeldet werden, oder es Probleme beim Versand von Abstimmungs- und Wahlunterlagen gibt. Das Verwaltungsgericht lädt die Staatskanzlei deshalb bei einer solchen Beschwerde zu einer Stellungnahme ein, wie Pascale von Roll (stellvertretende Staatsschreiberin) bestätigt. «Ich kenne den Inhalt der Beschwerde nicht», so von Roll. Deshalb könne sie zurzeit nicht mehr sagen.

Als erstes muss der Beschwerdeführer nun den Kostenvorschuss leisten. Ohne diesen nimmt das Verwaltungsgericht das Verfahren nicht auf.