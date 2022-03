Obergerlafingen Ein Zweckverband soll in Obergerlafingen die Schuldenberatung anbieten Das Angebot soll niederschwellig geführt werden. Zudem hat der Gemeinderat diverse Themen bearbeitet, unter anderem auch die Betonrohre, die noch immer auf Blumen warten.

Obergerlafingen übergibt das Mandat zur Budget- und Schuldenberatung an den Zweckverband Familien-, Mütter- und Väterberatung Bucheggberg-Wasseramt. Carole Lauener

Gemäss Beschluss des Kantonsrats müssen die Gemeinden neu die Budget- und Schuldenberatung übernehmen. Beworben für dieses Mandat hat sich der Zweckverband Familien-, Mütter- und Väterberatung Bucheggberg-Wasseramt, der bereits in diesem Aufgabenfeld tätig ist und die Beratung von Hilfesuchenden als Fokus hat.

Ebenso bot die Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn an der Gemeindepräsidentenkonferenz der Solothurner Einwohnergemeinden ihre Dienste an. Eine Konsultativabstimmung an dieser Sitzung ergab eine Pattsituation, welchen Anbieter man bevorzugen würde.

Gemeindepräsident Beat Muralt gab an der Gemeinderatssitzung zu bedenken, dass die Schuldenberatung Aargau-Solothurn mit zehn Vollzeitstellen sehr breit aufgestellt sei. Sie wäre für ihre Finanzierung auf rund 125'000 Einwohner angewiesen, also knapp die Hälfte der Kantonsbevölkerung, schätzte er.

Auch wenn der Auftritt der Schuldenberatung Aargau-Solothurn sehr professionell und überzeugend daherkam, wie Muralt betonte, entschloss sich der Gemeinderat, das Mandat dem Zweckverband zu übergeben. Das Personal sei vorhanden und müsse nur noch vertieft ausgebildet werden.

Muralt führte auch die «Kundennähe» ins Feld, die ausschlaggebend für einen Erfolg bei denjenigen Personen sein kann, die sich aktiv um eine Lösung bemühen.

Ein offizieller Name für die Erschliessungsstrasse

Die Strasse, die parallel zum Amselweg verläuft und die geplante Überbauung erschliessen wird, ist noch namenlos. Die Benennung von Gemeindestrassen obliegt dem Gemeinderat. Beat Muralt schlug vor, den Weg ab der Schulhausstrasse Franzackerweg zu taufen, da er Richtung Franzacker führt, analog zum Steinackerweg. Zur Diskussion stand auch die Benennung mit einem Vogelnamen, da dort das «Vogelquartier» ist. Der Gemeinderat entschied sich schliesslich für Franzackerweg.

Ein weiteres Traktandum zum Thema Wege war der Bachweg. Hier ist ebenfalls eine Erschliessung zwingend, was für die Anwohner hohe Kosten generieren würde. Der Rat beschloss, die Privatstrasse zu übernehmen, dafür auf ein Perimeterverfahren zu verzichten und alle Kosten der Erschliessung zu tragen.

Das Bauvorhaben «Emmenpark Utzenstorf» (ehemals Papierfabrik) wird betreffend Verkehr Auswirkungen auf das Wasseramt haben. Der Kanton Bern will für die Anbindung des Areals an das Strassennetz das gesamte regionale Verkehrssystem betrachten. Deshalb forderte er die betroffenen Gemeinden auf, Vertreter zu bestimmen, um diese über den aktuellen Stand der Arbeiten und die weiteren Schritte zu informieren. Der Gemeinderat bestimmte Frank Rindlisbacher (Bau und Planung) als Gemeindevertreter.