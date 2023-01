Oberdorf Die Sternsinger waren unterwegs: Mit dem Stern Trost und Segen in die Oberdörfer Haushalte bringen Am 6. Januar sind traditionell die Sternsinger unterwegs. In Oberdorf wird dieser Brauch seit jeher gelebt. In anderen Gemeinden besuchen die Sternsinger am Wochenende die Haushalte.

Das Aussenden der Sternsinger mit Pfarrer Roger Brunner. Bruno Kissling

Organisatorin Marisa Birri konnte auf eine stattliche Anzahl Sternsingerinnen und Sternsinger schauen. Vierzehn hatten sich gemeldet, die am Freitagnachmittag die Haushalte in Oberdorf besuchten. Zwölf kamen zur Aussendung in die Oberdörfer Kirche.

Die Frage, wie viele Haushalte sich anmeldeten, war unnötig. Das Sternsingen sei in Oberdorf etabliert. Das habe sich gezeigt, als sie am ersten Januar in Oberdorf einen Spaziergang machte und mehreren Oberdörferinnen und Oberdörfern begegnete. «Gäu, dir chömed das Johr au wieder verbi? Oder muess i mi no ahmäude?», habe sie immer wieder gehört, so Birri.

Bei den Besuchen würden die Sternsingerinnen und Sternsinger immer wieder spüren, wie viel Freude das Singen den Menschen bringe - «und wie wertvoll der Segen für das kommende Jahr ist».

Unterwegs waren die Sternsingenden traditionell mit gesegneter Kreide und Segensklebern. «Meistens wird jedoch nur die Zahl vom letzten Jahr weggeputzt und die neue hingeschrieben.»

In diesem Jahr sind die Sternsingenden mit dem Motto «Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit» unterwegs. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. In Indonesien, dem Beispielland der Aktion Sternsingen 2023, zeigt das Beispiel einer Stiftung, wie mit Hilfe der Sternsingerinnen und Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden können.