So funktioniert das Tunnelkino

Auf der Hinfahrt von Oberdorf nach Gänsbrunnen wird man im Triebwagen des Vereins Tunnelkino mit einem Apéro (Sirup, Absinth oder Pernod) verwöhnt. In der Tunnelmitte gibt es einen Halt. Alle Passagiere steigen mit ihrem Glas in der Hand aus und spazieren auf der Schiene ein paar Schritte bis zur Tunnelquelle. Dort füllen sie ihr Glas mit jährlich geprüftem Wasser aus der Tunnelquelle auf und hören einige Infos über den Weissensteintunnel. Auf der Fahrt haben die Gäste zudem die Möglichkeit, spezielle Souvenirs zu kaufen. In Gänsbrunnen wird in umgebaute Güterwagen mit Kinobestuhlung umgestiegen um auf der Rückfahrt einen von vier Filmen zu sehen, die alle exklusiv für das Tunnelkino produziert worden sind.