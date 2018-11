Zu Gast im Rat waren Walter Wirth, CEO der AEK Onyx AG, und Michael Gasche als Bereichsleiter Netze. «Im Zeitalter von Fake News ist es wichtig, dass wir unsere Angebote direkt bei Betroffenen vorstellen», sprachen sie die entstandene Unruhe um die Fortsetzung der Stromversorgung durch die AEK in etlichen Gemeinden der Region an.

Im Rahmen der unterschiedlichsten Geschäftsmodelle der AEK ist Feldbrunnen-St. Niklaus eine «Direktversorger-Gemeinde», weil ihr Netz der AEK gehört. Nach der Präsentation von Angebot, Strommarktzahlen, Preisentwicklung und Konzessionsvertrag interessierten die Ratsmitglieder die Auswirkungen der Strommarktöffnung, der mit dem Umstieg auf den BKW-Energiepark bedingte Preisanstieg, der mögliche Einfluss durch die Schliessung von Mühleberg und die neuen Stromprodukte.

Die Frage von Gemeindepräsidentin Anita Panzer, ob man denn nicht gemeinsam günstigere Konditionen für die Gemeinde aushandeln könne, beantwortete Walter Wirth so: «Unsere Spielregeln sind gegeben.» Profitieren konnte die Gemeinde Feldbrunnen bereits bei der Königsweiher-Sanierung aus Mitteln des AEK-Öko-Fonds, der in Feldbrunnen mit 1,1 Rappen pro bezogene Kilowattstunde gespeist wird. Der Gemeinderat stimmte der Verlängerung des Vertrags um fünf Jahre zu. In kurzer Aussprache verneinte der Rat, dass die Konzessionsgebühr zweckgebunden zum Werterhalt im Strassenbau verwendet wird.

Betreuung für Schulkinder

Gemeindevizepräsident Hansjörg Geiger stellte das Betreuungsangebot für Schulkinder der Doppelgemeinde über Mittag mit Essen und mit Beschäftigung am Nachmittag vor. Das vorliegende Konzept regelt neben der auf steuerbarem Einkommen beruhenden Tarifordnung alle Verpflichtungen zwischen dem Anbieter und dem Elternhaus. «Es handelt sich aber nicht um eine Tagesschule», unterstrich Geiger deutlich.

Der Rat dankte für die Bereitschaft der Gemeinsamen Schule Unterleberberg, bei Bedarf Kinder in ihrer Tagesschul-Institution in Niederwil aufzunehmen. Gleichzeitig genehmigte der Rat die Pensenanträge, die für 2019/20 drei Lehrkräfte in zwei Vollzeitstellen und einem reduzierten Pensum für 68 Kinder in Primarstufe und Kindergarten vorsehen.