Vor zwanzig Jahren brachte die Zuchwiler Mediservice mit dem Direktversand von Medikamenten Unruhe in die Schweizer Apothekenbranche. Es dauerte einige Zeit bis der Direktversand in allen Kantone auch gesetzlich erlaubt wurde, und der Widerstand der traditionellen Apotheken gebrochen war. Heute bezeichnet sich Mediservice als Spezialapotheke und feiert das Zwanzigjährige mit einem Symposium am Firmensitz in Zuchwil.

Damit Mediservice ihre Dienstleistungen anbieten kann, benötigt der Betrieb eine Apothekenbewilligung. «Wir sind kein Online-Händler. Wir versenden Medikamente nur auf Rezept», nennt Geschäftsleiter Jürg Gasser eine der Auflagen, die mit der Bewilligung verbunden sind. Gearbeitet werde nach wie vor hauptsächlich mit handgeschriebenen Rezepten.

In Zuchwil kann jedermann ein Medikament bestellen. Der Betrieb muss als öffentliche Apotheke einen Publikumszugang zum persönlichen Medikamentenbezug gegen Rezept betreiben. «Das ist nur vorhanden, weil es vom Gesetz her vorgeschrieben ist.» Aber dieses Geschäft sei marginal. «Wir konkurrieren klar nicht mit den lokalen Apotheken.»