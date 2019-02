Nicole Mattiello ist die erste Frau, die das Amt der Gerichtspräsidentin ausüben wird. Bisher hatten nur Männer das Amt inne. Die 43-Jährige Juristin war bisher für eine international tätige Kanzlei tätig. Mattiello konnte 9291 Wahlberechtigte von sich überzeugen.

Nach ihrem Studium an der Uni Bern und dem absolvierten Anwaltspatent startete Nicole Mattiello 2006 als Gerichtsschreiberin und ausserordentliche Gerichtspräsidentin am Regionalgericht Oberland in Thun ihre gerichtliche Laufbahn. Nach einer Tätigkeit als Gerichtsschreiberin am Obergericht Bern stieg sie 2016 als Anwältin bei der Kanzlei Bratschi AG ein. Von sich selbst sagt Mattiello: «Ich bin weltoffen und kann gut zuhören.»

Auch ihre Erfahrung als Familienmensch sei für ihre juristische Tätigkeit wichtig. Die 43-jährige Solothurnerin wohnt im Steinbruggquartier, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ihre Freizeit gestaltet sie vor allem sportlich: So ist sie Aktivmitglied bei Volley Solothurn (3. Liga) und war 1995 Schweizer Meisterin im Sportschiessen.

Zweite Klatsche für Bracher

Herbert Bracher (SP) hingegen erlitt eine deutliche Niederlage. Nur 3468 Stimmen erhielt der 60-Jährige. Es ist bereits das zweite Mal, dass Bracher bei der Kandidatur um dieses Amt unterliegt. 2014 verlor er gegen Yves Derendinger (FDP).

Die berufliche Laufbahn des gebürtigen Langenthalers Herbert Bracher begann mit einer kaufmännischen Lehre, wonach er die eidgenössische Matura und das Fürsprecherstudium nachholte. Tätigkeiten als Kammerschreiber am Berner Verwaltungsgericht, als Solothurner Ersatzrichter am Steuergericht, als Gerichtssekretär am Bundesgericht, als Anwalt in Zürich und als Ersatzrichter am Solothurner Obergericht sind Eckpunkte seines Berufsweges. Seit bald 18 Jahren ist er selbstständig praktizierender Anwalt in Solothurn. Bis 2013 war er zudem als Ersatzgemeinderat in Solothurn tätig. Der heute 60-jährige Herbert Bracher lebt seit 30 Jahren in Solothurn, ist geschieden und Vater von drei Kindern. Seine Freizeit verbringt er joggend, wandernd oder velofahrend in der Natur.