Nichts als Verzögerung: Architekt ärgert sich über chancenlose Einsprachen

Welche Erfahrungen haben andere Bau- oder Behördenvertreter gemacht? Ein Bauverwalter aus der Region schickt das Beispiel einer «Erpressungs»-Einsprache. Darin wird wegen einer Überbauung Wertverlust der eigenen Liegenschaft und Verlust an Lebensqualität beklagt. Dafür wird ein Schadenersatz von 50'000 Franken geltend gemacht.

Wie es anders gehen kann, erklärt Planerin Susanne Asperger. «Bei den Projekten, die ich bisher begleitet habe, hatte ich nicht den Eindruck, dass in letzter Zeit mehr Einsprachen eingereicht wurden.» Sie habe die Erfahrung gemacht, dass mit einer ernst gemeinten und seriös durchgeführten öffentlichen Mitwirkung allfällige Problempunkte mit der Bevölkerung frühzeitig besprochen und häufig bereinigt werden können. So habe sie schon manches Projekt mit wenigen oder sogar ohne Einsprachen beziehungsweise Gegenstimmen an der Gemeindeversammlung durchgebracht. (uby)