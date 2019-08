Von Anfang an wollten die Projektverantwortlichen der Axa im «Schöngrün» eine Kindertagesstätte anbieten. Sie gelangten deshalb an Sarah Thurnheer, die die Kindertagesstätte (Kita) Chinderland in Biberist betreibt. Sie war von Anfang an begeistert von der Idee. «Die Überbauung im Schöngrün soll zu einem generationenübergreifenden Lebensort werden. Das entspricht meiner Vision», erklärt sie. Genau so wie Senioren vermehrt am allgemeinen Leben teinehmen sollten, stellt sie sich dies auch für Kinder vor.

Lage des ehemaligen Guthofs ist ideal

Der ehemalige Gutshof sei ideal. «Er liegt zentral, damit die Eltern ihre Kinder bringen können. Man ist aber auch sehr schnell im Grünen oder im Wald.» Das «Chinderland» wird nach naturpädagogischen Grundsätzen geführt. Aufgenommen werden Kinder ab drei Monaten bis zum Schuleintritt. Im Schöngrün sollen nach einer Aufbauphase zwei Mal 12 Plätze angeboten werden.

Zusätzlich zum Kita-Betrieb wird Sarah Thurnheer im Ostflügel des Gebäudes ein vegetarisches Café mit Mittagstisch betreiben. In der Restaurant-Küche sollen künftig auch die Mahlzeiten für die Kita-Kinder gekocht werden. Als drittes Standbein wird Thurnheer zudem im «Stöckli» einen Bio-Laden einrichten, in dem Produkte aus der Region verkauft werden sollen.