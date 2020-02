Neugründung: Zwei Wasserversorger schliessen sich zusammen

Mitte Januar stellte der Zweckverband Wasserversorgung äusseres Wasseramt im «Kreuz» in Aeschi die Weichen für eine Neustrukturierung. An einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung stimmten die Delegierten für die Neugründung der Gesellschaft Wasserversorgung Wasseramt AG, dem Zusammenschluss der Primäranlagen von Derendingen und dem Zweckverband Wasserversorgung äusseres Wasseramt. Der Zusammenschluss muss von den betroffenen Gemeinden an deren Gemeindeversammlung noch abgesegnet werden und soll ab 1. Januar 2021 gelten.

In die neue AG werden die für die Primärversorgung notwendigen Anlagen eingebracht. Sie versorgt die Anschlussgemeinden als Primärversorger mit Trinkwasser. Die Feinverteilung unterliegt weiterhin den Gemeinden über ihre Sekundäranlagen. Das Projekt sieht vor, dass die Gemeinden ihre Sekundäranlagen später der neuen AG übertragen können, wenn sie die Versorgung der Haushalte mit Trinkwasser nicht mehr selber ausführen wollen.

Die im Dossier gelieferte Begründung, mit der Gründung der AG werde die Wasserversorgung des äusseren Wasseramtes wieder über eine eigene Trinkwasserfassung im Pumpwerk Ruchacker verfügen, sei nicht der Hauptgrund, so Präsident Peter Baumgartner. «Der Hauptgrund ist, dass wir in der heutigen Zeit mehr zusammenarbeiten sollten, um so die teilweise langen Wege zu verkürzen und effizienter zu arbeiten», so Baumgartner.