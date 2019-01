Ab heute ist Biberist um eine Einkaufsmöglichkeit reicher: An der Blümlisalpstrasse 1 öffnet mitten im Wohnquartier Egelmoos ein SPAR Supermarkt seine Pforten. Auf über 500 Quadratmetern finden Quartierbewohner, Angestellte des nahen Gewerbegebietes und Passanten einen Nachbarschaftsmarkt. In der neuen SPAR-Filiale ist das Angebot nach Themenschwerpunkten gruppiert. Nicht nur bei Gemüse, Früchten und Brot wird auf Regionalität gesetzt, auch Fleisch, Milch, Käse und Joghurt gibt es aus der näheren Umgebung.

Elektronische Etiketten

Der Laden bietet ein «Fresh to Go»-Sortiment an. Die Produkte können mitgenommen oder direkt im mit mehreren Bistrotischen eingerichteten Coffee Corner konsumiert werden. Eine weitere Besonderheit sind die mit elektronischen Etiketten beschrifteten Produkte. Ausserdem verfügt der neue Nachbarschaftsladen über eine grosse Recyclingstation für die Entsorgung diverser Waren.

In der Biberister Filiale werden acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Laut SPAR ist der neue Supermarkt die fünfte Filiale im Kanton Solothurn. Der nächste Laden findet sich in Gerlafingen. Die Gruppe will ihre Präsenz in der Nordwestschweiz auch zukünftig an geeigneten Standorten vergrössern. (uby)

Öffnungszeiten SPAR Supermarkt Biberist, Blümlisalpstrasse 1: Mo.–Do., 7–18.30 Uhr, Fr., Abendverkauf bis 21 Uhr, Sa., 7–18 Uhr.