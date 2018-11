Vor kurzem wurde die Aktiengesellschaft GA Buchsi AG mit Sitz in Herzogenbuchsee gegründet. Für diesen Akt haben sich die zukünftigen Aktionäre (Einwohnergemeinden Aeschi, Berken, Bettenhausen, Bolken, Etziken, Heimenhausen, Hellsau, Höchstetten, Hüniken, Inkwil und Niederönz, die Fernsehgenossenschaften Seeberg und Thörigen, sowie die EWK Herzogenbuchsee AG, inklusive Drei Höfe) im Dachstock des Restaurants Kreuz in Herzogenbuchsee versammelt.



Die GA Buchsi AG startet mit einem Aktienkapital von 1 Million Franken, das prozentual zur Anzahl Einwohner unter den Aktionären aufgeteilt wurde. Nebst Barmittel der Aktionäre wurden die bisherigen Sachanlagen (Grundinfrastruktur wie Kopfstation und Basisnetz) der GA Region Herzogenbuchsee (GARH) in die GA Buchsi AG eingebracht. Somit ist die Unternehmung mit allen notwendigen technischen Einrichtungen ausgestattet, wird per 1. Januar 2019 das operative Geschäft der GARH übernehmen und die über 7100 Kunden in den 15 Gemeinden weiterhin mit einem TV-Grundangebot und Quickline-Produkten in den Bereichen Internet, Digital-TV, Fix- und Mobiltelefonie versorgen.

Aufteilung in vier Regionen

Organisatorisch wurde das Versorgungsgebiet in vier Regionen aufgeteilt. Entsprechend der Einwohnerzahl wurden die Verwaltungsratssitze vergeben. Die Regionen Nord, Süd und West erhalten je einen Verwaltungsratssitz und die Region Zentrum deren zwei. An der Gründungsversammlung wurde der erste Verwaltungsrat der GA Buchsi AG gewählt und setzt sich aus Fernand Raval (Präsident), Kurt Bühler (beide Herzogenbuchsee), Bruno Gartmann (Hellsau), Stefan Berger (Aeschi) und Daniel Beck (Niederönz) zusammen.