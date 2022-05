Tele M1

Neuendorf Nach tödlichem Zusammenstoss vom Montag: In den vergangenen Jahren gabs auf der Strasse schon mehrere Unfälle Wie eine Anwohnerin gegenüber Tele M1 berichtet, gab es an der Strasse zwischen Egerkingen und Neuendorf bereits mehrere Unfälle. Nun will der Kanton handeln.

Am Montag, 2. Mai, kam es auf der Kreuzung zwischen Wolfackerweg und Fridaustrasse zu einem tödlichen Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer E-Bikerin. Das vortrittsberechtigte Auto erfasste die Velofahrerin, welche noch auf der Unfallstelle verstarb.

An genau dieser Stelle gab es in den letzten zehn Jahren bereits fünf Unfälle mit Personenschaden. Die Stelle sei eigentlich übersichtlich und auch die Signalisation weise keine Mängel auf, sagt der Kanton. Doch schon am nächsten Jahr will der Kanton diese Veloquerung verbessern und weniger gefährlich machen.