Neue Verträge Wasserversorgung: Viel zu oft streitet man über das kostbare Gut – das zeigt das Beispiel Langendorf 20 Jahre lang wurde in Langendorf um Wasserlieferungsverträge gestritten. Nun wurde eine Lösung gefunden. Was steckt hinter dem Streit und wieso kam es so weit?

Es gab viel Diskussionen rund um die Wasserversorgung der Gemeinde Langendorf. (Symbolbild) Oliver Menge

In den 1960er-Jahren hatte die Bürgergemeinde Langendorf mit Wasserknappheit zu kämpfen. Um dies zu lösen, beteiligten sich Langendorf, Bellach, Lommiswil und Oberdorf vertraglich an einem Projekt der städtischen Werke (heute Regio Energie). Es ging dabei um die Versorgungssicherheit, um Wasserbezugsrechte und Lieferverpflichtungen. Bis das Projekt zum Laufen kam, hatten die Gemeinden das Problem allerdings schon selbst gelöst.

Langendorf hatte zwischenzeitlich zwei Quellen erworben: Die Widlisbach- und die Brüggmoosquelle. Damit konnte der Wasserbedarf in Langendorf und auch in Oberdorf gedeckt werden. Der Vertrag mit der Regio Energie bestand zwar, man bezog aber kein Wasser und bezahlte nur den Sockelbeitrag.

Für die Regio Energie war das Geschäft so nicht lukrativ und sie forderte die Gemeinden auf, Folgeverträge zu verhandeln. Einzig Bellach tat dies, weil die Gemeinde 2004 ihre Wasserversorgung sanierte und damit auf Wasser der Regio Energie angewiesen war.

1972 wurde ein Wasserverbund für die ganze Region geplant. Das Wasser aus den Pumpwerken Dörnischlag und Aarmatt sollte Solothurn und den Jurasüdfuss versorgen.

Mit dem Erhalt dieser Konzession wurde die Regio Energie dazu verpflichtet, den Gemeinden Langendorf, Lommiswil, Oberdorf und Bellach Wasser zu liefern, wenn dies notwendig sein sollte.

In den neu aufgesetzten Verträgen zwischen der Regio Energie und den Gemeinden Bellach, Lommiswil, Langendorf und Oberdorf geht es um die Regelung der Wasserversorgung, welche durch die Regio Energie geleistet wird. Konkret sichern sich die Vertragsgemeinden gegenseitig zu, dass in den Gemeinden eigenproduzierte Wasser in erster Priorität den anderen Vertragsgemeinden geliefert wird.

Im Vertrag wird weiterhin eine jährliche Sockelgebühr festgelegt. Darüber hinaus ist geregelt, was im Katastrophenfall geschieht und wie das Bezugsrecht aussieht. Hinzu kommen die Regelungen über Kostenverteilung, Vertragsdauer und Kündigung sowie die Regelungen in Streitfällen.

Der Vertrag zwischen Gemeinden und Regio Energie ist notwendig, damit die Verteilung und Lieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser in Zukunft klar geregelt ist.

Mit den jetzt unterzeichneten Verträgen konnten die jahrelange Streitereien zwischen den Gemeinden und der Regio Energie beendet werden.

Für die Langendorferinnen und Langendorfer ändert sich grundsätzlich nichts. Der neue Vertrag gewährleistet einzig die Wasserversorgung bei fehlender Eigenkapazität.

Die Bürgergemeinde Langendorf erhält mit dem Vertrag auch eine Aufgabe: Sie ist Rechnungsnehmerin und verteilt die Kosten an die Gemeinden.

Die Sockelgebühr für die vier Gemeinden liegt bei 40'000 Franken pro Jahr. Der Verteilschlüssel für diese Gebühr sieht wie folgt aus:

Bellach – 18'057 Franken

– 18'057 Franken Lommiswil – 5148 Franken

– 5148 Franken Langendorf – 11'270 Franken

– 11'270 Franken Oberdorf – 5525 Franken

Die Bürgergemeinde hat an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung beiden Verträgen einstimmig zugestimmt. Der Vertrag wurde bereits unterzeichnet und tritt rückwirkend per 1. Januar 2022 in Kraft.

Auch die Einwohnergemeinden Bellach, Lommiswil und Oberdorf haben dem Vertrag zugestimmt.