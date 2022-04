Neue Planungszone Machtwort im Antennenstreit: Solothurner Regierungsrat rügt Rüttenen Die Gemeinde wollte mit einer Planungszone «deutlich wahrnehmbare Antennenanlagen» verhindern. Das geht nicht, findet die Regierung.

Im Gewerbegebiet von Rüttenen, nahe der Wohnzone, wollte Swisscom eine 5G-Mobilfunkantenne aufstellen. Hanspter Bärtschi

Zwei Jahre ists her, als der Gemeinderat von Rüttenen eine Planungszone für drei Jahre erliess. Verhindert werden sollten damit «deutlich wahrnehmbare Antennenanlagen» im gesamten Siedlungsgebiet. Die Swisscom hatte ein Baugesuch für eine Antennenanlage an der Hauptstrasse eingereicht.

Mit der Planungszone erhalte der Gemeinderat genügend Zeit, das Zonenreglement anzupassen und danach mit der eigentlichen Ortsplanungsrevision weiterzufahren, wurde damals begründet. Worauf prompt die Swisscom Einsprache einlegte.

Die Planungszone verstosse gegen die Wirtschafts- und Informationsfreiheit sowie gegen die Eigentumsgarantie, die öffentlichen Interessen in Bezug auf das Fernmeldegesetz würden verletzt, und es fehle an einer verfestigten Planungsabsicht. Schliesslich sei die Planungszone nicht verhältnismässig. Die Beschwerdeführerin vermute, die Gemeinde spiele auf Zeit, wegen des Widerstands in der Bevölkerung gegen die Antenne.

Rüttenen wehrte sich. Der Widerstand aus der Bevölkerung gegen das aktuelle Bauvorhaben zeige, dass insbesondere Mobilfunkstandorten im Wohngebiet, unter anderem aufgrund des Erscheinungsbilds, eine grosse Skepsis entgegenkomme. Da die Gemeinde bis anhin im Siedlungsgebiet noch über keine Antennen verfüge, sei die Ausgangslage für eine Mobilfunkplanung ideal. Es sei nicht auf den ersten Blick ersichtlich, welche Zonen sich für die Errichtung von Mobilfunkanlagen prioritär eignen würden.

Einigermassen konkretisierte Absicht?

Laut Gesetz kann eine Gemeinde eine Planungszone für genau bezeichnete Gebiete erlassen. Dies beispielsweise, wenn Nutzungspläne angepasst werden müssen. Innerhalb der Planungszonen darf dann nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte.

Es genüge eine «einigermassen konkretisierte Absicht», denn die Planung soll nicht in diesem Verfahren verwirklicht werden. Ziel ist vielmehr, die Entscheidungsfreiheit der Planungsorgane zu sichern. Im Fall von Rüttenen spricht der Regierungsrat den Behörden vor Ort eine «einigermassen konkrete Planungsabsicht» zu. Zu prüfen sei ab die Verhältnismässigkeit (räumlich, sachlich und zeitlich) der Massnahme.

Die umstrittene Planungszone gelte auf dem gesamten Siedlungsgebiet mit Ausnahme der Sondernutzungszone Steinbruchareal (sowieso kein geeigneter Standort) und der Reservezonen Wohnen (wo nicht gebaut werden darf). Das Bauvorhaben der Swisscom befindet sich in der Gewerbezone nahe des Zentrums der Gemeinde.

Die von der Gemeinde auszuarbeitende Regelung der Standortevaluation in der kommenden Ortsplanung sei diffizil. Es sei nicht unverständlich, dass der Gemeinderat sich noch nicht festgelegt habe, ob die Standortevaluation auf Zonen oder auf Parzellen basieren soll und welches Steuerungsinstrument einzusetzen sei.

«Übermässig» und «zu unbestimmt»

Der Gestaltungsspielraum für die Mobilfunkplanung, den sich die Gemeinde durch die erlassene Planungszone verschaffe, sei in räumlicher Hinsicht dennoch als übermässig zu qualifizieren, so der Regierungsrat.

Den Mobilfunkanbietern bleibt es damit nämlich gänzlich verwehrt, in Rüttenen bis auf weiteres deutlich wahrnehmbare Mobilfunkantennen zu errichten und damit eine qualitativ zuverlässige und gleichzeitig erschwingliche Mobilfunkversorgung zu gewährleisten, was den öffentlichen Interessen des Fernmelderechts des Bundes zuwiderlaufe.

In sachlicher Hinsicht gelte die Planungszone einzig für «deutlich wahrnehmbare Mobilfunkantennen». Sie stelle somit nicht ein generelles Verbot für Mobilfunkantennen aller Art dar und ist nicht per se mit der Fernmeldegesetzgebung des Bundes unvereinbar.

Der Begriff «deutlich wahrnehmbar» sei aber zu unbestimmt und lasse der Baubehörde einen zu grossen Ermessensspielraum offen, sodass die Regelung für «deutlich wahrnehmbare Mobilfunkantennen» unter Umständen einem faktischen Bauverbot gleichkomme. Der Begriff sei kaum unter objektiven Gesichtspunkten überprüfbar.

Zudem garantiere die Planungszone nicht die Planungsabsicht, die Wohnqualität der Gemeinde zu wahren. Nicht deutlich wahrnehmbare Mobilfunkantennen sind in den Wohnzonen trotz wirksamer Planungszone zulässig, obwohl sie Ursprung ideeller Immissionen sein können.

Die Planungszone sei deshalb auch sachlich nicht gerechtfertigt. Die Beschwerde sei daher gutzuheissen und der Entscheid des Gemeinderats Rüttenen sowie die Planungszone betreffend Errichtung von deutlich wahrnehmbaren Antennenanlagen aufzuheben.

Der Gemeinderat von Rüttenen hat seiner Sitzung entschieden, das Urteil zu akzeptieren.