Meist ist die Demission eines Behördenmitglieds eine Formalie. Wegzug, familiäre Gründe oder anderes sind ausschlaggebend. Auch Ursula Wyss’ Demission als Ersatzmitglied der Geschäftsprüfungskommission wäre abgewinkt worden, hätte sich nicht Carlo Rüsics für seine Parteikollegin gewehrt. Sie habe keinen Computer und wolle die Unterlagen auf Papier. «Der Zwang, auf elektronischem Weg kommunizieren zu müssen, ist eine Diskriminierung», so Rüsics. Wyss würde gerne weiterarbeiten, wenn sie die Unterlagen auf Papier erhält. Was mit dem Demissionsschreiben nicht ersichtlich war: Hinter den Kulissen muss in dieser Sache ein reger Mailverkehr gelaufen sein. So würden sich weitere SVP-Kommissionsmitglieder aus diesem Grund eine Demission überlegen. Und Gemeindepräsident Stefan Hug (SP) habe Mails erhalten, die unter die Gürtellinie zielten. Daniel Grolimund ärgerte sich, dass diese Geschichte überhaupt traktandiert wurde. «Das hätte man einvernehmlich klären können.» Hug wies darauf hin, dass die Praxis vom Gemeinderat entschieden wurde. Am Ende nahm er das Geschäft zurück. Die Sache soll im Grundsatz geklärt werden.