«Negative Budgets werden mit der Zeit vor dem Volk unglaubwürdig»

In der Sache Erschliessung Baugebiet Lör Ost wird der Gemeinderat sämtliche Beschwerden ablehnen. Eine Grundstücksbesitzerin wehrte sich gegen den Beitragsplan, weil sie von der Erschliessung keinen Vorteil hätte. Da ihr Grundstück an einer Strassenkreuzung liegt, musste sie jedoch bisher nur für die Hälfte ihres Grundstücks Perimeterbeiträge bezahlen. Die Gemeinderäte waren sich einig, dass alle Liegenschaftsbesitzer gleich behandelt werden müssten. Somit sei es gerechtfertigt, der Einsprecherin die Gebühren in Rechnung zu stellen. (uby)