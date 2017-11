Auf der Industriebrache des Attisholz Nord soll nicht nur bald gewohnt und gearbeitet werden, hier finden bereits heute viele Kunstschaffende einen Ort, um sich auszutoben. Möglich macht dies der Kulturförderverein Beneath The Surface (BTS). «Wir bilden eine Schnittstelle zwischen Behörden und Kunstschaffenden», sagt Werner Feller vom Verein. Der Freiraum für Installationen, Performances, sportliche und andere kreative Aktivitäten sei nötig, weil Experimente im öffentlichen Raum immer mehr durch Gesetze eingeschränkt würden. Mit der Arealbesitzerin Halter stehe man in symbiotischem Austausch. 2016 wurde im Attisholz das viel beachtete Kunstprojekt Kettenreaktion durchgeführt. Der Ort eigne sich ideal für zeitgenössische, urbane Kunst. Feller zieht Vergleiche zu Projekten in europäischen Grossstädten, etwa Street Art in Sevilla. Nächstes Jahr eröffnet BTS das Café Kantine mit Sommertheke in der warmen Jahreszeit. Der angrenzende Salon wird für Diskussionen, Vorträge und Erlebnisgastronomie genutzt. 2019 ist ein internationales Kunst- und Kulturfestival im ähnlichen Rahmen der Kettenreaktion geplant. Zusätzlich wird die Öffnung des Attisholz-Areals zur Aare hin genutzt und in das Festival integriert. Der Verein sucht noch Fördergelder. (crs)