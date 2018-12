In der Person von Andrea Campomori Jaeggi wurde eine neue Gemeinderätin in stiller Wahl nachnominiert. Sie ist seit 14 Jahren in Aeschi wohnhaft und 51-jährig.

Michelle Heuberger bekleidete im Schulausschuss das Amt der Präsidentin, welches nach ihrem Rücktritt nun auch vakant wurde.

Eine Nachfolge konnte im bisherigen Schulausschuss in der Person von Yvonne Fürst gefunden werden. Sie wurde als neue Präsidentin gewählt. Sie ist seit drei Jahren Gemeinderätin im Gemeinderat Drei Höfe und seither auch im Ressort Bildung tätig. Die 34-jährige ist Mutter von zwei Mädchen und Familienfrau. (mgt)