Nun ist es amtlich geprüft: Die «Baukebieger», oder «Baukis», wie die Guggenmusik verniedlichend genannt wird, sind zu laut. Um den Krach festzustellen, hat das kantonale Amt für Umwelt extra eine Lärmmessstation aufgestellt. Und zwar im ersten Stock eines Hauses, das an das Probelokal der Gugge in Halten grenzt. Was die Eigentümer der Liegenschaft schon lange vermutet haben, steht nun schwarz auf weiss: Die gesetzlichen Lärmschutzgrenzen werden überschritten. Da drohten die Nachbarn mit einer Klage.

Mit einer einfachen Lösung wollte der Gemeinderat das Problem aus der Welt schaffen. Die «Baukis» verzichten auf ihre sonntäglichen Proben, die Nachbarn geben Ruhe. Doch einfache Lösungen scheint es in diesem Streit um ein wasserämtisches Kulturerbe nicht zu geben. Und so erteilte die Gemeindeversammlung von Halten dem Sonntagsverbot vor einem Jahr eine Abfuhr. Weil die Stimmbevölkerung aber auch von einer hässlichen Lärmschutzwand nichts wissen wollte, schepperten Pauken, Sousaphone und Posaunen am Ruhetag weiterhin in Richtung lärmgeplagte Anwohner. Diese zogen umgehend vor Gericht.

Eigentlich will sie gar niemand

Und so musste Eduard Gerber, Gemeindepräsident von Halten, der versammelten Gemeinde am Mittwoch «dringend dazu raten», eine hochzuziehen. Obwohl das niemand will. Zwei Meter hoch und leicht U-förmig soll die Verunzierung werden, gezogen entlang der breiten Fensterfront des Proberaumes im Untergeschoss der Mehrzweckhalle.

Die Investitionen von 15'000 Franken gehen grösstenteils zulasten der Steuerzahler. Die «Baukis» werden nicht belangt. Weder zahlen sie einen Beitrag an die Wand noch für die Benützung des Probelokals. Wasserämter Kulturerbe halt. Immerhin zeigen sich die belästigten Nachbarn grosszügig und stupfen 3000 Franken dazu.