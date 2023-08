Eritrea-Skandal Getarnt als Kulturfestivals: Eritreische Regierung verbreitet Kriegspropaganda mit Kalaschnikows und Aufrufen zum Genozid

In Giessen, Stockholm und in Edmonton kam es zu heftigen Demonstrationen gegen eritreische «Kulturfestivals». Recherchen zeigen: Die Festivals sind getarnte Propaganda-Anlässe. Eine Recherche, die wohl ein Festival in Bern verhindert hat.