Dass in Recherswil ein Doppelkindergarten gebaut wird, der auf das Schulhausgelände zu stehen kommt, ist klar. Nun wird die Diskussion um den besten Standort geführt. Vorgesehen war, den Neubau in der nördlichen Hälfte der beiden Parzellen, die an den roten Platz und den Rasenplatz hinter der Schule anschliessen, zu stellen.

Die Architekten und die Arbeitsgruppe schlugen dem Gemeinderat aber einstimmig vor, das Gebäude in den Süden (anschliessend an den roten Platz) zu verschieben. «Das ist für mich die falsche Lösung», meinte Gemeindepräsident Hardy Jäggi gleich zu Beginn der Diskussion im Gemeinderat.

Falsch darum, weil damit eine spätere Erweiterung des roten Platzes verunmöglicht wurde. Je länger die Diskussion dauerte, desto klarer wurde es. Der beste Standort für den Doppelkindergarten wäre genau der Ort, an dem jetzt der rote Platz liegt.

Könnte der Neubau dort aufgestellt werden, dann wären alle Anliegen der Lehrerschaft, der Gemeindebehörden und der Eltern erfüllt. Die Zugangssituation wäre für die Kindergärteler ideal, Verkehr durch Elterntaxis könnte kanalisiert werden, der Zugang für Feuerwehr und Sanität wäre gewährleistet. Eine spätere Erweiterung des Gebäudes wäre ebenfalls möglich.