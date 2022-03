Müllentsorgung Von null auf 134 Tonnen: Solothurner Gemeinden sammeln immer mehr Plastik Seit 2016 nutzt die Neuenschwander AG in Lohn-Ammannsegg das Sammelsystem, welches vor allem auf Haushaltskunststoff abzielt. Die Mischsammlung funktioniert ähnlich wie beim Kehricht. Man hofft, dass noch mehr Gemeinden mitmachen.

Die Normballen mit dem Haushaltsplastik. Hanspeter Bärtschi

«Die Grundidee ist, hochwertige Verpackungskunststoffe aus den Haushalten zu sammeln und zu recyceln», erklärt Peter Neuenschwander junior von der Recyclingfirma Neuenschwander AG in Lohn-Ammannsegg. So könne Plastik fast unbegrenzt neues Leben geschenkt werden, ergänzt er. Die Sammelsäcke könne man entweder online oder an den ausgeschriebenen Verkaufsstellen kaufen, so Neuenschwander weiter.

2016 startete das Entsorgungscenter der Neuenschwander AG mit der Plastiksammlung. Die Kebag wurde bedingt miteinbezogen, da sie jeweils Kunden des anderen seien, erzählt Neuenschwander. Seit dem letzten Jahr werden die Gemeinden, die mitmachen, zertifiziert. Auf den Zertifikaten wird festgehalten, wie viel Kunststoff gesammelt wurde. Neuenschwander sagt:

«Das Gewicht wird direkt beim Sammeln der Säcke gemessen.»

Die Neuenschwander AG und die Gemeinden ziehen an einem Strang

Im vergangenen Jahr sammelte die Neuenschwander AG 134’420 Kilogramm Kunststoff. Eine beachtliche Menge, wenn man bedenkt, dass mit dem recycelbaren Material 201’630 Liter Erdöl gespart werden konnte. Das nicht recycelbare Material konnte man verwenden um 67’143 Kilogramm Stein- und Braunkohle zu ersetzen, was einer Einsparung von 380’409 Kilogramm CO 2 -Emissionen entspricht.

Ohne die Hilfe der Gemeinden wäre diese Zahl jedoch nicht möglich gewesen und man hofft darauf, dass noch mehr Gemeinden bereit sind, mitzumachen.

Laut einer Studie des BAFU (Bundesamt für Umwelt) produzieren wir jährlich etwa 700 Kilogramm Abfall. Davon werden 370 Kilogramm sortiert, gesammelt und recycelt. In der Gemeinde Messen macht die gesammelte Plastikmenge pro Einwohner in etwa 1,0 Prozent dieser 370 Kilogramm Recyclingmaterial aus.

In der Gemeinde Oekingen konnte man rund drei Kilogramm Kunststoff pro Einwohner sammeln. Mit diesen drei Kilogramm konnten vier Liter Erdöl und acht Kilogramm CO 2 -Emissionen eingespart werden. Luterbach hat mit seinen 3485 Einwohnern insgesamt 3470 Kilogramm Kunststoff gesammelt, umgerechnet entspricht dies etwa dem Wert von einem Kilo pro Einwohner.

Jeder Einwohner von Recherswil ersetzte im Jahr 2021 mit der gesammelten Plastikmenge rund ein Kilogramm Stein- und Braunkohle. Insgesamt wurden von der Gemeinde 11’583 Kilogramm CO 2 -Emissionen gespart. Buchegg ersetzte im Vergleich dazu pro Einwohner rund 0,3 Kilogramm Stein- und Braunkohle ein. In der ganzen Gemeinde wurden 3631 Kilogramm CO 2 -Emissionen eingespart.

Was geschieht mit dem gesammelten Kunststoff?

In den teilnehmenden Gemeinden geht alle zwei Wochen ein Sammelwagen vorbei, um die Säcke einzusammeln. Ähnlich wie bei der Müllabfuhr. «Im Entsorgungscenter wird die gesammelte Plastik zu Normballen gepresst», erklärt Peter Neuenschwander den Vorgang. Diese Normballen werden anschliessend auf die Lastwagen verladen und nach Lustenau (Vorarlberg, Österreich) transportiert. Neuenschwander sagt:

«Kunststoff hat wenig Gewicht, aber viel Volumen. Darum wird er verdichtet, damit mehr Material auf einmal verladen werden kann.»

In Lustenau wird der gemischte Kunststoff in einer Sortieranlage sortiert, bevor er dann wieder zurück in die Schweiz gefahren wird. Die Recyclinganlage steht in Eschlikon, dort wird der Kunststoff aufbereitet und in Regranulat umgewandelt. Diesen Weg könnte man abkürzen. Die Planung für eine Sortieranlage in der Schweiz stehe bereits, es fehle einfach noch die benötigte Menge an gesammeltem Plastik, sagt Neuenschwander abschliessend.