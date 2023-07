Müll im Wald Kampf gegen Umweltsünder: 1000 Franken Belohnung für Hinweise zu Littering-Tätern in Lüterkofen-Ichertswil Immer wieder sorgt illegal entsorgter Müll im Wald bei Lüterkofen-Ichertswil für Unmut. Jetzt hat die Gemeinde genug: Sie setzt ein Kopfgeld aus und hofft so den Tätern auf die Spur zu kommen. «Gut investiertes Geld», findet der Gemeindepräsident.

«Das ist jetzt schon der dritte Fall in diesem Jahr», sagt Roger Siegenthaler. Der Gemeindepräsident von Lüterkofen-Ichertswil hat die Nase voll. Immer wieder wird in einem Waldstück illegal Müll entsorgt. Für Hinweise zur Täterschaft zahlt die Gemeinde nun 1000 Franken, wie sie auf Facebook publik macht:

Littering sei seit der Corona-Zeit zu einem Problem geworden, sagt Siegenthaler gegenüber «20 Minuten». Danach habe es kurzzeitig wieder abgenommen. Nun habe man allerdings wieder häufiger illegal entsorgten Müll angetroffen.

Roger Siegenthaler, Gemeindepräsident von Lüterkofen-Ichertswil, sagt den Littering-Sündern den Kampf an. Hanspeter Bärtschi

Der Abfall liege meist am selben Ort: In einem Graben an der Waldstrasse, gleich neben der Kantonsstrasse. Die Waldstrasse sei unbenutzt und es gilt ein Fahrverbot, deshalb sei die Stelle wohl beliebt, vermutet Siegenthaler.

«Wenn die tausend Franken helfen, damit so etwas nicht mehr passiert, ist das gut investiertes Geld», sagt Siegenthaler zu «20 Minuten». Die Belohnung setze hoffentlich einen Anreiz, dass Personen sich die Bilder nun genauer anschauen und möglicherweise etwas wiedererkennen.

Siegenthaler weiss: Littering ist in der Region seit Jahren ein Problem. Das einzige was wirke, sei die Stellen regelmässig zu säubern. «Die Hemmschwelle für Littering ist viel grösser, wenn ein sauberer Platz angetroffen wird, als ein Ort, an dem viel Abfall rumliegt.»

Illegal entsorgter Abfall an einem Waldrand. (Symbolbild) Alexandra Wey / KEYSTONE

Auch die Kantonspolizei Solothurn ermittelt, die Täter hätten einige Hinweise auf ihre Identität hinterlassen. Illegale Müllentsorgung wird mit Bussen geahndet, dazu kommen die Kosten für die Entsorgung.