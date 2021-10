Eine, zwei oder drei Hallen

Die neue Dreifachhalle ist 45 mal 42 Meter gross und acht Meter hoch. Sie kann in drei oder in zwei Hallen unterteilt werden. Die Masse der Halle sind so gewählt worden, dass jede Hallensportart darin ausgeübt werden kann.

Auf der Zuschauertribüne finden 300 Leute Platz. Im Obergeschoss befinden sich zudem eine Cafeteria und ein Sitzungszimmer. Die Garderoben sind so konzipiert, dass sie einzeln oder mit Verbindungstüren als grösserer Raum genützt werden können.

Weil die Halle ebenerdig zugänglich ist, kann sie auch unkompliziert für spezielle Anlässe, wie beispielsweise eine Gewerbeausstellung genützt werden. Der Bau ist zudem behindertengerecht. (rm)