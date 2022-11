Modelleisenbahn Solothurner Eisenbahnamateure: Der Weg zum fahrenden Zug ist ebenso wichtig wie der fahrende Zug selbst Die Solothurner Eisenbahnamateure zeigen ihre Anlage mit einer Ausstellung im neuen Schulhaus Rüttenen. Wer es verpasst hat, kann es sich am nächsten Wochenende nochmals ansehen.

Werner Baumgartner (links) und Erich Landolt im Vereinslokal. Bild: Corinne Glanzmann

Wie jedes Jahr präsentieren die Mitglieder des Vereins an den letzten beiden Novemberwochenenden ihre Anlage einer breiten Öffentlichkeit. Mit einem guten Start mit rund 270 Eintritten erwachsener Personen konnte der Verein die diesjährige Ausstellung vergangenen Samstag eröffnen, Kinder nicht eingerechnet. Für sie ist der Eintritt frei. Auch am Sonntag fand sich bereits am Vormittag das Publikum zahlreich ein.

Die Anlage ist gross und viele sind fasziniert von der Welt im Kleinen. Bild: Corinne Glanzmann

Erich Landolt, Präsident des Vereins, ist mit diesem Start zufrieden. Er hält fest, dass mit dem ersten Ausstellungstag noch nicht ganz an die Besuchszahlen von vor der Pandemie angeknüpft werden konnte. Letztes Jahr wurde die Ausstellung nur eingeschränkt unter Einhaltung der Coronamassnahmen durchgeführt, und im Jahr zuvor gar nicht.

«Wir sind selber gut drei Monate vom Zutritt zur Anlage ausgeschlossen geblieben während des Lockdowns.»

Inzwischen ist wieder Normalität eingekehrt. Zweimal wöchentlich wird abends an der Anlage gebaut, dies mit viel Liebe zum Detail und Präzision.

Rund zwei Kilometer Gleise verbaut

Landolt betont, dass eine Anlage eigentlich nie fertig gebaut sei. Der Weg zum fahrenden Zug sei für die meisten Vereinsmitglieder mindestens so wichtig wie der fahrende Zug selber. Insgesamt fahren im ehemaligen Schwimmbad vom Schulhaus Rüttenen Fahrzeuge fünf verschiedener Spuren auf einem Netz von rund zwei Kilometern verbauten Gleisen, davon zwei Schmalspurbahnen.

Der grosse Radius des ehemaligen Schwimmbeckens ermöglicht das Fahren auf der H0-Spur von bis zu fünf Metern langen Zügen. Die Grundfläche von 300 Quadratmetern und die Raumhöhe erlaubten einen grosszügigen Bau der Anlage, so Landolt.

Fünf verschiedene Spuren gibt es. Bild: Corinne Glanzmann

Seit 2001 betreibt der Verein der Solothurner Eisenbahnamateure die Anlage an diesem Standort. Werner Baumgartner, Vorgänger von Landolt, trug viel zur Entwicklung des Vereins und dem heutigen Standort bei. Gegründet wurde der Verein im Februar 1958. Noch erhalten aus dieser Anfangszeit ist eine Schiebebühne, eine Drehscheibe und ein Lokdepot, alles in die heutige Anlage eingebaut und funktionsfähig.

Die Anlage wird computergesteuert und gehört in der Region zu den grössten der öffentlich zugänglichen Modellbahnen. Gegenwärtig werde vor allem viel am Gelände gebaut, und es fehlten viele Oberleitungen, so Landolt. Der Einbau der Oberleitungen sei ein «Finöggelizügs», präzise Kleinarbeit. Am Schienennetz selbst könne nicht mehr viel ausgebaut werden. Die räumlichen Grenzen seien erreicht, fügt er weiter an.

Der Verein zählt aktuell 50 Mitglieder. Es konnten 10 Jungmitglieder dazu gewonnen werden, wovon 5 aktiv seien.

Die Ausstellung ist noch einmal am kommenden Wochenende, 26. und 27. November von 10 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.