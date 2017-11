Das Erdmandelgras, ein invasiver Neophyt, verbreitet sich auch im Kanton Solothurn. «Wir sind zum Glück noch nicht so stark betroffen wie der Kanton Bern», erklärt Martina Jenzer (Abteilung Pflanzenschutz, Wallierhof). Bauernverband und Wallierhof möchten deshalb die Zahl der Befallsfälle möglichst konstant tief halten und die weitere Verbreitung verunmöglichen. Das wiederum ist nicht so einfach, denn Pflanzenschutzmittel haben auf grosse Cyperus-Pflanzen keine ausreichende Wirkung.

Diesen August wurde in Deitingen und in Messen eine neue Methode zur Erdmandelgrasbekämpfung ausprobiert. Die Testflächen zeigen, dass die eingesetzte Dampffräse, eine Maschine, die in Italien entwickelt und dort im Bio-Gemüsebau in Treibhäusern genutzt wird, einen grossen Teil des Unkrautes vernichtet hat. Ob alle Knöllchen des Erdmandelgrases auch rund 15 Zentimeter unter der Oberfläche abgetötet wurden, wird sich erst nächsten Frühling zeigen. Denn die Pflanze verschwindet an der Oberfläche, sobald der erste Frost kommt.